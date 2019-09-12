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12 вересня • оновлено в 14:39
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/ Ринки та компанії

Україна передасть два великі порти в приватні руки: що про це відомо

2.3т Читати матеріал російською

Міністерство інфраструктури оголосило конкурс на передачу в концесію двох морських портів – "Ольвія" (м. Миколаїв) і "Херсон".

Про це йдеться в газеті "Урядовий кур'єр" у випуску за четвер, 12 вересня. Порт "Ольвія" за результатами конкурсу хочуть віддати в приватні руки на 35 років, а Херсонський порт – на 30 років, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як раніше зазначив на той час міністр інфраструктури Володимир Омелян, основне завдання цих проектів – залучити міжнародні практики й технології в українські порти.

Очікується, що концесіонер порту "Ольвія" за 35 років повинен вкласти в нього 17,3 млрд гривень. А в порт "Херсон" за 30 років мають інвестувати 1,4 млрд гривень. Кошти будуть спрямовані на оновлення інфраструктури та розвиток портів.

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Протягом перших трьох років в "Ольвії" планується побудувати новий зерновий термінал потужністю 2 млн тонн/рік (інвестиції 1,56 млрд грн), а в морпорту "Херсон" провести невідкладне оновлення активів (інвестиції 216 млн грн).

За даними Мінінфраструктури, зацікавленість у концесії раніше проявили більше 25 українських і зарубіжних компаній зі США, Китаю, Франції, Швейцарії, Великобританії, Японії, Туреччини, Катару й Кореї. Зокрема, "Нібулон", один із найбільших зернотрейдерів України, зазначав, що може інвестувати в Херсонський порт.

Порти віддадуть у приватні руки

Порти віддадуть у приватні руки

Як повідомляв OBOZREVATEL, більшість Верховної Ради України в середу, 11 вересня, ухвалила поправки до закону про приватизацію і ліквідувала Спецкомісію з питань приватизації. Її існування у ВР суперечило Конституції.

Господарський суд Києва закрив справу про банкрутство ПАТ "Центренерго". Тепер державну компанію можна буде приватизувати.

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Тема
приватизація держмайна
Місце
Україна
Тег
приватизація
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Все это чушь и никто никуда ничего не будет вкладывать. Вытянут из них последний ресурс и вернут народу. Много в Укртелеком было вложено?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Все на продажу! Продажная страна.
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