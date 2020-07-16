Україна отримає допомогу від ЄС на підтримку малого бізнесу

Євросоюз надасть Україні 105 млн євро на підтримку малого і середнього підприємництва, малих ферм і проведення реформ.

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина від імені уряду підписала три фінансові угоди між ЄС та Україною у межах Річної програми дій на 2020 рік. Про це повідомили на сайті представництва ЄС в Україні 16 липня.

"Ці програми також сприятимуть пом'якшенню соціально-економічного впливу пандемії COVID-19 на Україну та забезпечать подальшу підтримку сектору охорони здоров’я", – додали у представництві.

Зокрема, угоди передбачають:

60 млн євро на реформування органами державної влади таких галузей, як охорона здоров’я, соціальна політика, фінансовий сектор, конкуренція і транспорт;

25 млн євро на розвиток сільського господарства та малих фермерських господарств;

20 млн євро на підтримку малих і середніх підприємств України у межах програми EU4Business.

"Другий пакет допомоги ЄС Україні у 2020 році, який зараз готується, буде зосереджений на громадянському суспільстві, посиленні стійкості вразливих регіонів та "Європейській зеленій угоді", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Конгрес США затвердив весь пакет військової допомоги Україні на суму $250 млн.

У травні ЄС схвалив виділення Україні кредиту в розмірі 500 млн євро в рамках четвертої програми макрофінансової допомоги.