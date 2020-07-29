Україна посіла друге місце в Європі за цінами на бензин: скільки можна купити на зарплату

Україна посіла друге місці серед країн Європи, в яких у першому півріччі 2020 року найбільше подешевшав бензин.

Порівняно з першим півріччям 2019 року цінизнизились на 15,4%. Про це свідчить дослідження польської маркетингової компанії Picodi. Перший результат у Боснії і Герцеговини (-17,8%), а третій – у Румунії (-14%).

Тим часом в Росії вартість бензину зросла на 0,8%, а на Мальті на 3,5%. Але найбільше подорожчання зафіксовано в Білорусі – +12,4% від минулого року.

Ціни на бензин picodi.com

Скільки можна купити на одну зарплату

Серед країн Європи найнижча середня ціна за літр бензину зафіксована в Росії – $0,63. В Україні літр бензину трохи дорожчий – $0,92. Найдорожче паливо в Нідерландах – $1,74.

Якщо порівняти вартість бензину із середньою оплатою праці, то у лідерах рейтингу Швейцарія і Люксембург. Жителі цих держав можуть купити 3795 і 3320 літрів палива відповідно.

"Незважаючи на те, що вартість 1 літра палива в Україні одна з найнижчих, середньостатистична оплата праці окупає лише 345 літрів бензину (41 місце рейтингу). Але варто зазначити, що ця кількість на 34% більша, ніж в 2019 році", – йдеться у дослідженні.

Ціни на бензин picodi.com

Останнє місце в рейтингу займає Албанія – 239 літрів палива.

А у світі найбільше бензину на середню зарплату можна придбати у Саудівській Аравії, Катарі і Кувейті – від 5112 до 8210 літрів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після зростання цін на бензин і дизель в Україні роздрібна вартість палива на вітчизняних АЗС продовжує збільшуватися. Проте, зростання дещо сповільнилося.

В Україні відзвітували про масштабне закриття нелегальних АЗС і виробництв палива в першому півріччі 2020-го.