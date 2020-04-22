Україна не зможе заробити на зберіганні нафти: "Укртранснафта" розбила плани Вітренка

Україна не зможе заробити на зберіганні чужої нафти – для цього немає ні технічних, ні юридичних можливостей.

Про це заявили в компанії "Укртранснафта", коментуючи спосіб заробітку, запропонований виконавчим директором "Нафтогазу" Юрієм Вітренком, передає "Інтерфакс-Україна".

Ринок нафти

"Все технологічне обладнання нафтотранспортної системи (трубопроводи, резервуарні парки, нафтоперекачувальні станції) було спроектовано і побудовано виходячи з її основного виробничого завдання – забезпечувати надійне і безперебійне транспортування нафти", – сказали в компанії.

Крім того, можливості зберігання нафти для іноземних компаній на території України не врегульовані на законодавчому рівні. Так, згідно нормативно-правових актів, нафта імпортного походження має знаходитися на території України тільки в двох режимах – імпорт і транзит, відзначили в УТН.

Як повідомляв OBOZREVATEL, виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що Україна може скористатися падінням світових цін на нафту і почати заробляти на зберіганні і переробці чужого сировини.

У понеділок, 20 квітня, в один з моментів ціни досягали мінус $40,32 за барель. Негативна ціна викликана тим, що перед виконанням контрактів власники нафти змушені платити її покупцям, щоб позбутися від сировини в умовах гострого дефіциту ємностей для його зберігання.