Україна не побудує маневрові енергопотужності, якщо зараз проігнорує інвесторів в зелену генерацію – експерт

Україна втратить шанс залучити іноземні інвестиції на конкурси щодо будівництва маневрових енергетичних потужностей, якщо на поточних перемовинах Кабінет міністрів проігнорує міжнародних інвесторів та знизить зелені тарифи до критичного рівня.

Про це у своїй колонці виданню Ліга.Бізнес написав член правління Спілки активних споживачів та просьюмерів (САСП) Андрій Зінченко, нагадавши, що зараз йдуть зустрічі щодо підписання спільних домовленостей, але Кабмін висуває достатньо жорсткі умови.

"Якщо уряд зараз не домовиться з інвесторами у ВДЕ, то восени іноземці можуть просто не прийти на конкурси з побудови нових балансуючих потужностей. Я не уявляю, чим їх можна буде переконувати, якщо зараз не буде позитивного, прийнятного для усіх сторін рішення", - сказав Зінченко.

Сонячна і вітрова енергетика eenergy.media

Він розповів, що балансуючі енергостанції можуть швидко запускатись і давати більше чи менше електроенергії - відповідно до потреб енергосистеми.

Експерт зазначає, що у разі відсутності компромісу існуючі інвестори розчаруються в Україні і ніхто не прийде на конкурси, які хоче провести уряд восени для того, щоб збалансувати роботу нестабільної сонячної і вітрової генерації в енергосистемі України.

"Побудова балансуючих потужностей - зовсім не дешева справа і вимагає значних інвестицій. Ми говоримо про мільярди. І це не в гривнях", - підкреслив Зінченко.

В результаті негативного сценарію, додає експерт, на переговорах будуть лише внутрішні гравці з застарілими та при цьому дорогими технологіями.

В той же час, член САСП сподівається, що попри всі складнощі, влада завершить переговори з інвесторами з прийнятним для всіх рішенням.

Нагадаємо, в. о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець раніше повідомляла, що Мінекоенерго відновить переговори з інвесторами у проекти з відновлювальної енергетики, а міністерство протягом тижня напрацює для обговорення з ними проект Меморандуму, в якому будуть прописані умови реструктуризації, перегляду "зеленого" тарифу, будівництва станцій та інші умови для сектору ВДЕ.

15 травня в Кабінеті міністрів України проходила зустріч голови уряду з гравцями ринку та профільними асоціаціями, які є представниками інвесторів із США, Норвегії, Швеції.

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