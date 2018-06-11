Україна на порозі газової революції: названо терміни

Україна має всі передумови для того, щоб повністю відмовитися від поставок російського газу і перекривати внутрішні потреби газом із власних родовищ.

Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL заявив екс-директор енергетичних програм Центру Разумкова, Володимир Саприкін.

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"Чисто теоретично у нас є можливість відмовитися від імпортного газу і задовольнитися тим енергоносієм, який є у наших власних родовищах. Безумовно, це вимагатиме постійної розробки нових родовищ і найголовніше - постійного вкладення в них колосальних коштів. Але це не зі сфери фантастики, це абсолютно реально", - зазначив експерт.

"Якщо говорити про часові рамки, то якби зараз почали вкладати кошти в розвиток наших родовищ, очікуваний результат було б досягнуто не раніше ніж через 10-15 років. Тобто це довгострокова перспектива. Але, оскільки на сьогодні ні про яке вкладення коштів у розвиток своїх родовищ не йдеться, очікувати на результат через 15 років також не варто", - заявив експерт.

"По суті, проблема не в тому, що наші родовища не найбільші, і навіть не в тому, що вони дуже сильно розкидані по території України. Проблема у фінансуванні. На розробку родовищ потрібні мільярди доларів. Якби хоч частина цієї суми була вкладена в розвиток власних родовищ ще 5-10 років тому, ми суттєво збільшили б видобуток власного газу. Але сьогодні у нас дуже гостро стоїть питання дефіциту капіталовкладень у газову галузь", - зазначив експерт.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в ході останніх переговорів Міжнародний валютний фонд висунув Україні вимогу підвищити ціни на газ для населення до 11,47 грн за кубометр вже у жовтні поточного року. Зараз українці платять 6,96 грн за кубометр. Таким чином, до осені ціни на блакитне паливо можуть зрости на 65%.

При цьому 30 травня Кабінет міністрів продовжив дію спеціальних зобов'язань НАК "Нафтогаз України" на постачання населенню і підприємствам теплокомуненерго природного газу без зміни поточних цін.

Україна спроможна повністю відмовитися від російського газу і покрити всі внутрішні потреби в енергоносії за рахунок власних родовищ. Про це заявив в.о. директора Інституту газу НАН України Олександр П'ятничко.