Україна може взяти новий кредит, щоб погасити старі борги

Україна збирається взяти кредит шляхом випуску євробондів (боргових облігацій), щоб погасити старі борги.

Йдеться про викуп євробондів, термін погашення яких закінчується у 2021 і 2022 роках. Передбачається, що нові цінні папери будуть номіновані в доларах, а термін їх погашення складе 12 років. Про це йдеться в повідомленні "Інтерфакс-Україна".

"Крім того, Україна оголосила про тендер з викупу єврооблігацій з погашенням у 2021 і 2022 роках на загальну суму до $750 млн у зв'язку з розміщенням нових боргових паперів, йдеться в документах, що є у розпорядженні агентства", – йдеться в публікації.

Організаторами розміщення виступають JP Morgan і Goldman Sachs.

Згідно з документами, за єврооблігаціями-2021 ціна викупу визначена в $1035 за $1000 номіналу (їх на ринку в обігу на $1 млрд 409,282 млн у номіналу). А за єврооблігації з погашенням у 2022 році (їх в обігу на $1 млрд 383,692 млн) – $1042,5 за $1000.

Згідно з документами, тендер буде оголошено 1 липня, а розрахунки намічено на 6 липня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гроші, отримані від МВФ, Україна витратить на пенсії, зарплати бюджетників, будівництво шкіл та садочків.

МВФ планує у вересні 2020 року перевірити, як Україна виконує умови по кредитній програмі stand-by. Від результатів залежить виділення наступного траншу.