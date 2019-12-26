Україна може залишити "ДНР" без води: названо умову

Україна може залишити підконтрольну терористичній "ДНР" частину Донбасу без водопостачання, якщо та сторона не почне платити за послуги.

Відповідна можливість вивчається владою, повідомив заступник голови Донецької облдержадміністрації Ігор Мороз під час засідання колегії, передають " овости Донбасса".

"Перша проблема, яка існує, – це відсутність оплати з тимчасово непідконтрольної території", – сказав він.

Він зазначив, що непідконтрольна частина області споживає 23 мільйони м3 води на місяць, а підконтрольна – 10 мільйонів м3. Крім того, українська сторона щомісяця втрачає 140 мільйонів гривень на електроенергії, яка використовується для доставки води на окуповані території.

Мороз пояснив, що питання оплати за водопостачання було винесено на розгляд ТКГ в Мінську і "ДНР" попередньо погодилася оплатити послуги, однак остаточного механізму розрахунків немає.

Також уряд доручив розробити схему альтернативного водопостачання підконтрольній владі території Донбасу, оскільки нинішня система проходить по обидва боки лінії зіткнення.

"Це перекидання води із Запоріжжя на Маріуполь і з Павлограда на Покровськ. Але ці проекти ще в цінах 2010 року коштували близько 5 мільярдів гривень", – зазначив Мороз.

Він додав, що якщо уряд прийде до висновку, що від окупантів "ми нічого не отримаємо", то буде прийнято рішення про прокладання нових ниток труб, "щоб мати можливість поставки води на Маріуполь, Волноваху і на весь південь нашої області за рахунок альтернативних джерел".

Колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Заборгованість КП "Вода Донбасу" за електроенергію станом на кінець 2018 року становила 2,4 млрд грн, збільшившись за три місяці 2019-го ще на 200 млн грн.

Призупинення роботи "Води Донбасу" може залишити без води близько 3,7 млн людей, як на окупованих, так і на підконтрольних українській владі територіях.

29 жовтня на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовилися про проведення міжнародного аудиту "Води Донбасу". Тендер буде оголошений Міжнародним комітетом Червоного хреста.

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