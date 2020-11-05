Україна може закуповувати сумнівні вакцини проти Covid-19 і медикаменти за завищеними цінами – Рахункова палата

Рахункова палата України бачить ризики закупівлі в Україні медикаментів для боротьби з Covid-19 за завищеними цінами і недостатньо вивчених вакцин.

Про це глава відомства Валерій Пацкан заявив 5 листопада у Верховній Раді, презентуючи результати вивчення проєкту державного бюджету на 2021 рік. "Тема, яка дуже хвилює українців – боротьба з епідемією. На це передбачено 19,4 млрд грн, з яких 2,6 млрд грн на проведення вакцинації. Ми бачимо ризики закупівлі за завищеними цінами медичних товарів і недостатньо вивчених вакцин. Якщо буде продовжуватись карантин, витрати на боротьбу з епідемією і її наслідками можуть зрости", – сказав Пацкан.

Відзначимо, Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість участі України у виробництві вакцини проти COVID-19 компанії AstraZeneca. Про це повідомив у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. Він провів зустріч із пані послом Великобританії в Україні Меліндою Сіммонс.

Степанов зазначив, що МОЗ перебуває в постійному зв'язку з компанією AstraZeneca, яка разом із Оксфордським університетом розробляє вакцину проти коронавірусу, виробництво якої може бути запущено найближчим часом.

Як писав OBOZREVATEL, раніше глава "Укравтодору" пояснив, чому гроші з COVID-фонду витратили на дороги. Йшлося про близько 20,5 млрд грн.

13 жовтня Кабінет міністрів удвічі збільшив витрати на доплати військовим, медикам, поліцейським та іншим працівникам, які займаються ліквідацією наслідків пандемії коронавірусу.

Станом на 1 жовтня в "коронавірусному" фонді залишився 41 млрд грн. 25 млрд вже витратили на будівництво доріг й амбулаторій, доплати медикам, закупівлі обладнання та індивідуального захисту. Водночас жоден тендер на закупівлю апаратів ШВЛ не відбувся.