Погода в Україні може знищити частину врожаю: з'явився прогноз

Через весняні заморозки Україна цього року може втратити від 15% до 25% врожаю пшениці, ячменю, ріпаку та інших культур.

Такий прогноз дав директор Інституту сільського господарства степу НААН Ігор Семеняка, повідомила пресслужба установи.

Втрати урожаю через заморозки

"Дуже сильно постраждав ріпак, що в осінній період переріс або був недорозвинений, певною мірою постраждали ячмінь та озимі. Хто посіяв дуже рано ячмінь ярий – зазнав певної шкоди, але не смертельної. Окремі сорти озимої пшениці не вітчизняної селекції теж зараз не в найкращому стані", – сказав Семеняка.

За його словами, тепер урожай залежатиме від технологій, які застосовуватимуть аграрії, щоб зменшити втрати на полях, та від самої морозостійкості висіяних сортів. Він додав, що більшість сортів української селекції витримали несприятливі умови.

"Але ми прогнозуємо, що заморозки навесні призвели до пізнього відновлення вегетації, рослини зменшили інтенсивність свого росту й розвитку, відповідно, недобір врожаю може сягати 15-25%", – підсумував науковець.

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