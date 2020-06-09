Україна отримала перевагу перед країнами Європи у період кризи – Атаманюк

Економіка України може "вистрелити" навіть під час коронакризи, оскільки за її підсумками опинилась у більш вигідному становищі, ніж багаті країни Європи.

Але для зростання потрібно пом'якшити податки та переглянути мита. Про це заявив колишній перший заступник начальника Головного управління податкової міліції Державної податкової служби України Юрій Атаманюк в інтерв'ю "Гордону".

Як Україні використати кризу

На думку Атаманюка, Україна за підсумками кризи перебуває в більш вигідному становищі, ніж інші країни Європи.

"Багаті країни Європи мають неймовірні витрати з утримання соціальної інфраструктури та медицини. І зараз гарний час. Потрібно просто щось робити для свого успіху – переглянути загороджувальні мита, змінити податкове поле всередині країни, дати секторальні пільги для виробництва тієї продукції, яка не виробляється в Україні тощо. Тоді ми зможемо швидко й красиво вистрелити", – заявив Атаманюк.

Як пандемія позначилася на економіці

Без цього Україні не варто чекати значних інвестицій з-за кордону. Причина в тому, що в сусідніх країн умови набагато привабливіші (наприклад, у Болгарії податок на прибуток – 10%, ПДВ – 10%, а в Україні – вдвічі вище).

За його словами, приходу до влади "потенційно хороших людей" виявилося мало, щоб працювати в державному управлінні.

"У підсумку влаштували нам карантин, і тепер 20% малого бізнесу не відкриється, а кількість безробітних зросла до 500 тис. Запустили маховик економіки, що згортається, і просто не знають, що з цим робити", – сказав Атаманюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки України за підсумками 2020 року на 7,7%, але водночас очікує зростання економіки 2021 року на 3,6%.

У 170 країнах світу прогнозується збільшення безробіття, дефіцит бюджету і інші економічні проблеми через пандемію COVID-19.

Економічний спад в Україні, спричинений карантином через пандемію COVID-19, триватиме приблизно до вересня-жовтня, а вийти на показники березня вдасться до кінця наступного року.

Світова економіка через коронакризу за підсумками 2020 року впаде на 5,2%. Цей спад стане найсильнішим з часів Другої світової війни.

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