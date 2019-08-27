Як українське "Мотор Січ" може нашкодити "Дяді Сему" і до чого тут китайці

Українське авіабудівне підприємство "Мотор Січ" (розташоване в Запоріжжі) стало предметом обговорень у владних кабінетах найбільших держав. Підприємство продають Китаю, який традиційно відстає в авіації від передових держав. У США ж бояться, що угода може нашкодити їхній безпеці, бо вплине на військовий потенціал давнього опонента.

Про те, чому український завод зацікавив найбільші країни світу і до чого може привести угода – пояснює OBOZREVATEL.

Чому США не хочуть, щоб Україна продавала підприємство китайцям?

США і Китай конкурують між собою. Зараз весь світ бачить це за торговельною війною, але квотами і акцизами все не закінчується. Гонка озброєнь – одна з основних складових тривалого суперництва двох гігантів.

Як пише видання The Wall Street Journal, якщо "Мотор Січ" потрапить до рук китайців, це дозволить їм поліпшити свої оборонні технології й суперечитиме "національно-оборонній стратегії" "Дяді Сема" (персоналізований образ США).

Джон Болтон "Цензор"

Словом, США не бажають, щоб Україна допомагала розвивати військовий потенціал Китаю, бо бачить у ньому загрозу. Саме з цієї причини, як заявляють у WSJ із посиланням на власні джерела в Адміністрації Трампа, до Києва в найближчий час прибуде радник із національної безпеки Джон Болтон. "Ми збираємося поговорити з українцями про амбіції Китаю й те, що ми думаємо з приводу того, що замишляє Китай", – пояснили у Трампа.

"Мотор Січ" дійсно дуже важливий?

Це один із найбільших авіаційних заводів України. Він виробляє двигуни для газотурбінних літаків і вертольотів. Головний ринок збуту – пострадянські країни і Китай. Хоча двигуни, в тому числі постачають до Ізраїлю, Австрії (для літаків DA-50) та інші високотехнологічні країни.

Авіація – одна з проблемних сфер Китаю. Так історично склалося, що своєї сформованої галузі з розвиненими технологіями у цієї країни немає. Залучити їх із західних країн чи до того ж зі США – складно. Крім цього, американці цьому перешкоджають.

А ось Україна цілком може стати для китайців можливістю зробити значний прогрес в авіабудуванні. Продукція "Мотор Січі" має подвійне призначення – і для цивільної, і для військової авіації. Тому Китай як ніхто зацікавлений у підприємстві і заволодінні його технологій для розвитку власної галузі на своїй території.

З іншого боку у заводу з'явилися великі проблеми після початку військової агресії Росії. А все тому, що один із головних партнерів – РФ.

А що буде, якщо продадуть?

США, найімовірніше, тиснутимуть на Україну. Й інструментів для такого тиску більш ніж достатньо. Американці є важливим союзником у цілій низці питань: боротьба з будівництвом "Північного потоку-2 ", підтримка антиросійських санкцій, отримання кредитів від МВФ.

Китай обіцяє інвестувати в економіку України майже $100 млн, зберегти робочі місця і надати замовлення на такому рівні, який дозволить розвивати "Мотор Січ". Важливо зазначити, що після 2014-го доходи підприємства через війну з Росією скоротилася в декілька разів. А нещодавно вирішили ввести чотириденний робочий тиждень. Зрозуміло, це відіб'ється і на зарплатах. Також китайські Skyrizon і Xinwei обіцяють не поставляти двигуни "Мотор Січі" в Росію.

"Мотор Січ" можуть продати Китаю

Журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у соцмережі озвучив менш оптимістичні перспективи. Мовляв, Китай отримає всі технології, але розвивати "Мотор Січ" не буде. Отримають усе, що можуть, а потім знищать – сміливо припустив журналіст.

"Завод після викачування технологій напевно буде знищений, китайці скуповують технології, їм не потрібні робочі місця в Україні. Треба захистити підприємство, зберегти виробництво в Україні", – написав Бутусов.

А кому зараз належить "Мотор Січ"?

Це приватне акціонерне товариство. Акції належить приватним особам і фірмам. Наприклад, президент підприємства екснардеп В'ячеслав Богуслаєв особисто володів 15,8% акцій. Також за непідтвердженою інформацією він володів мажоритарним пакетом акцій через підконтрольні Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Віргінські острови), Business House Helena (Панама), Enfields Trade&Capital Corp (Панама), Waldo Trade Ltd (Британські Віргінські острови), Granum Corporation (Панама). Всі ці компанії (частина з яких офшорні) – акціонери українського заводу.

В'ячеслав Богуслаєв "Ліга"

Китай нібито вже погодив придбання 50% акцій із заводом. Справа залишилася за малим – погодити угоду в Антимонопольному комітеті України.

До речі, В'ячеслав Богуслаєв довгий час вважався негласним власником "Мотор Січі". Він став очолювати підприємство ще з 1991-го. Але потім пішов у політику і, щоб не порушувати закон, став негласно ним керувати. Купив акції і отримав посаду "почесного президента". Зараз Богуслаєву 80 років. Парламентські вибори (балотувався в одному із запорізьких округів) він програв фотографу зі "Слуги народу" Сергію Штепі.

То продадуть завод чи ні?

"Громадське" з посиланням на слова директора зі зв'язків із громадськістю "Мотор Січі" Анатолія Малюка повідомило, що акції вже продали китайцям. Хоча по закону на разі це не можливо. Водночас поки держава не має своєї частки, але як заявляли в МЕРТ, "Укроборонпрому" може дістатися 25% акцій.

"Не всі акції цього підприємства реалізовані. І я думаю, що зараз проводиться робота в напрямку можливої участі держави в акціонуванні" Мотор Січі ", – пояснив виданню "Дело" заступник голови МЕРТ Юрій Бровченко.

Згідно із законом, продати акції можна тільки після узгодження з Антимонопольним комітетом (учасники угоди його не отримали). Річ у тім, що подібні угоди зачіпають закон про економічну конкуренцію. І якщо комітет ухвалить рішення, що продаж акцій призведе до порушення закону, угоду можуть не погодити. Тобто залишився останній штрих – отримати дозвіл АМКУ.

Підприємство приватне, тому держава на продаж акцій вплинути не може. Саме тому радник президента США нібито готує зустріч насамперед із керівництвом "Мотор Січі". І щоб відмовитися від угоди, "Мотор Січ" має отримати від Штатів рівноцінну пропозицію та гарантії. Продаж акцій почали реалізовувати ще з 2015 року. Зараз же – остаточний етап.

Розмір угоди не розголошується, проте в минулому році одна акція "Мотора" коштувала 6,5 тис. грн. Пакет в 50% це більше мільйона акцій. Їх вартість близько 6,5 млрд грн.

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