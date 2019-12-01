"Україна має всі важелі": Росії напророкували поразку в газовій війні

Україна сьогодні має всі важелі, щоб "дотиснути" Росію і укласти новий контракт на транзит газу в Європу на своїх умовах.

Про це розповів в ефірі ObozTV колишній віце-прем'єр-міністр – міністр регіонального розвитку України Геннадій Зубко, коментуючи "газову війну" між країнами.

"Росія використовує транзит газу через Україну як політичний тиск... Але треба зазначити, що до цього сценарію готувалися як Україна, так і Європейський Союз. Сьогодні Євросоюз закачав у свої сховища близько 100 млрд кубометрів газу, Україна підготувалася і закачала 21,5 млрд... Саме сьогодні є всі умови мати достатньо жорстку переговорну позицію з боку України", – заявив колишній віце-прем'єр.

За його словами, Україна зараз може наполягати, щоб Росія не виставляла умови щодо продовження транзитного контракту тільки на півроку або на рік, а також щоб Кремль не вимагав пробачити борг "Газпрому" в 2,5 млрд доларів, підтверджений Стокгольмським арбітражним судом.

"Якщо цей борг обміняти на газову знижку в 15%, яку пропонувала Росія, то через 28 років це може окупитися. Але з політичної точки зору Україна має всі важелі, щоб скористатися наявними можливостями тиску на РФ щодо продовження контракту на умовах України", – підкреслив Зубко.

Також він зазначив, що Україна може стягнути борг з Росії не доларами, а газом: "Я можу сказати, що Україна має величезне сховище на території. Ми готові йти на ті умови, щоб відбирати газом. Цей сценарій більше працює на споживача України".

capital.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

"Газпром" направив "Нафтогазу" офіційну пропозицію про продовження на рік контракту з транзиту газу. Росія готова постачати газ, якщо тільки Україна відмовиться від багатомільярдних позовів до "Газпрому".

Крім того, Росія чекає від України рішення про закупівлі газу з 2020 року безпосередньо у неї, а не у посередників в Європі.

Президент Росії Володимир Путін заявив про ризик припинення транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року.

У свою чергу, Україна заявляє про готовність до зупинки транзиту з 1 січня.

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