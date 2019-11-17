Україна котиться в боргову яму: економіст помітила небезпечні тенденції

Україна з початку 2019 року почала скочуватися в боргову яму, про що свідчить ряд факторів.

Небезпечні тенденції озвучила докторка економічних наук, завідувачка відділом державних фінансів Експертно-аналітичного центру Growford Тетяна Богдан в статті для ZN.ua.

"З початку року в бюджетно-борговій сфері спостерігаються тривожні тенденції, що свідчать про нестійкий характер боргової конструкції в Україні та ймовірність її руйнування при перших вільних обурення на світових фінансових ринках. По-перше, двократне зростання державних позик і суми погашення державного боргу в січні-вересні поточного року посилювало боргову залежність державних фінансів та підвищувало фіскальні ризики", – пояснила вона.

Другим фактором Богдан назвала збільшення присутності іноземних інвесторів на ринку Облігації Внутрішнього Державного Позики (ОВДП), що підвищувало ризики ліквідності для уряду і нестійкість платіжного балансу.

Україна котиться в боргову яму АБН

"По-третє, утримання надзвичайно високих процентних ставок за гривневими ОВДП призводило до виведення бюджетних коштів на непродуктивні потреби та до деградації сфер освіти, культури, охорони здоров'я. По-четверте, залучення внутрішніх й зовнішніх державних позик за аномально високими ставками стало також причиною збільшення частки боргових виплат у витратах бюджету", – додала вона.

За словами Богдан, п'ятим фактором є запозичені на внутрішньому ринку кошти, які осідали на єдиному казначейському рахунку й генерували додаткові процентні виплати з бюджету.

Україна - економіка

"По-шосте, збільшення співвідношення державного боргу й наявної грошової маси збільшувало грошовий дефіцит в реальному секторі і посилювало деформації національного грошово-кредитного ринку. Дефіцит державного бюджету за дев'ять місяців 2019 року склав 20,7 млрд грн, або 0,7 % ВВП. Основним компонентом його фінансування стали облігації внутрішньої позики – 79,2 млрд грн. При цьому сума валового внутрішнього запозичення досягла 296 млрд грн", – підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць розповів, що економіка України в III кварталі 2019 року показала один з найвищих в Європі темпів приросту реального ВВП – 4,2%.

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