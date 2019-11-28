Перші з 2014 року: Україна та Росія провели "таємні" переговори щодо газу

Представники України і Росії в четвер, 28 листопада, у Відні (Австрія) провели переговори зі "співпраці в газовій сфері".

Про це поінформували в пресслужбі Міністерства енергетики РФ, заявивши, що сторони "обмінялися пропозиціями". Водночас цей раунд перемовин раніше ніхто не анонсував.

Обговорення не відбулися в тристоронньому форматі разом із представниками Євросоюзу, як це було раніше.

Переговори України і Росії щодо газу Колаж

За даними відомства, у переговорах взяли участь:

міністр енергетики РФ Олександр Новак;

глава "Газпрому" Олексій Міллер;

міністр енергетики України Олексій Оржель;

керівники "Нафтогазу" і компанії "Оператор газотранспортної системи України".

Повідомляється, що Україна та Росія домовилися зробити "більш інтенсивною спільну роботу в двосторонньому форматі найближчими днями".

"Сторони обговорили російсько-українське співробітництво в газовій сфері – врегулювання взаємних претензій щодо виконання контрактів, умови транзиту російського газу в Європу з 2020 року, перспективи прямої покупки російського газу для споживачів України", – написала пресслужба російського відомства.

Зазначимо, це були перші двосторонні переговори України і Росії щодо газу з 2014 року.

Чергові технічні консультації відбулися 20 листопада, наступні були заплановані на 29 листопада – на них будуть представники Єврокомісії, Україна та Росія.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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