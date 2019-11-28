Перші з 2014 року: Україна та Росія провели "таємні" переговори щодо газу

Представники України і Росії в четвер, 28 листопада, у Відні (Австрія) провели переговори зі "співпраці в газовій сфері".
Про це поінформували в пресслужбі Міністерства енергетики РФ, заявивши, що сторони "обмінялися пропозиціями". Водночас цей раунд перемовин раніше ніхто не анонсував.
Обговорення не відбулися в тристоронньому форматі разом із представниками Євросоюзу, як це було раніше.
Переговори України і Росії щодо газу
Колаж
За даними відомства, у переговорах взяли участь:
міністр енергетики РФ Олександр Новак;
глава "Газпрому" Олексій Міллер;
міністр енергетики України Олексій Оржель;
керівники "Нафтогазу" і компанії "Оператор газотранспортної системи України".
Повідомляється, що Україна та Росія домовилися зробити "більш інтенсивною спільну роботу в двосторонньому форматі найближчими днями".
"Сторони обговорили російсько-українське співробітництво в газовій сфері – врегулювання взаємних претензій щодо виконання контрактів, умови транзиту російського газу в Європу з 2020 року, перспективи прямої покупки російського газу для споживачів України", – написала пресслужба російського відомства.
Зазначимо, це були перші двосторонні переговори України і Росії щодо газу з 2014 року.
Чергові технічні консультації відбулися 20 листопада, наступні були заплановані на 29 листопада – на них будуть представники Єврокомісії, Україна та Росія.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв припустив припинення російським "Газпромом" транзиту газу через Україну.
У відповідь на це член правління російського газового монополіста, начальник департаменту газового холдингу Сергій Коваль заявив, що "Газпром" вважає наразі неможливим укладання контракту на транзит газу з Україною на європейських умовах через відсутність в країні необхідних для цього структур.
Пізніше Росія заявила, що готова зберегти транзит газу через Україну після 2019 року, але тільки "на економічно рентабельних умовах".
"Нафтогаз" уже розпочав реалізацію "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна хотіла б вирішити питання транзиту газу з Росією, контракт на який закінчується вже у вересні 2019 року.
Попередній раунд переговорів щодо транзиту газу відбувся у Брюсселі 19 вересня.
2 жовтня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія підпише контракт на транзит газу з Україною, якщо та до кінця 2019 року імплементує європейське енергетичне законодавство.
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