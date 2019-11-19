Україна готова до "газової війни" з Росією: у "Нафтогазі" приголомшили заявою

Україна не хоче "газової війни" з Росією, але готується до будь-якого розвитку ситуації – навіть до повної зупинки транзиту.
Про це заявив керівник "Нафтогазу" Юрій Вітренко в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV. Його запитали, що буде, якщо Україна не отримає нового контракту на транзит газу, а Росія добудує "Північний потік-2" і перекине всі поставки в обхід України. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Вітренко сказав, що немає впевненості в тому, що з Росією вдасться домовиться про транзит. За його словами, "Нафтогаз" не хоче "газової війни" і не буде її ініціювати. Але Україна має бути готова, що з 1 січня 2020 року транзиту не буде.
"Щоб попередити такий сценарій, ми робимо все те, що ми робимо. Ми маємо консолідовану позицію з Європейською комісією (ЄК). Ми почали новий арбітраж, щоб дати "Газпрому" стимул домовлятися раціонально і конструктивно, керуючись економічними, а не політичними категоріями щодо транзиту", – сказав Вітренко.
Він додав. що "Нафтогаз" подав до ЄК в антимонопольний орган скаргу про зловживання з боку "Газпрому". Це дасть Україні альтернативний варіант поставок газу.
"Європейські компанії можуть бронювати потужності української ГТС, європейські компанії можуть купувати російський газ на кордоні Україна-Росія, а потім продавати його в Україну за ціною, яка буде навіть нижчою, ніж зі знижкою 25%. Бо вони братимуть цей російський газ за ціною як у Німеччині, але мінус вартість транспортування. І оскільки вони не матимуть витрат на транспортування, то зможуть продавати цей газ в Україні за нижчою ціною", – сказав Вітренко.
Також, за словами керівника "Нафтогазу", Україні вдалося відбитися від нав'язування теми транзиту і купівлі газу в рамках Нормандських переговорів із врегулювання ситуації на Донбасі.
"Тому, наскільки я розумію, продовжиться робота у тристоронньому форматі з Європейською комісією. І навіть останню пропозицію "Газпрому" ми будемо обговорювати у прозорому тристоронньому форматі з нашими європейськими партнерами, щоб забезпечити справедливі європейські умови продовження транзиту. Щоб усі люди розуміли, що є гарантія того, що цього разу все буде в інтересах України", – зазначив Вітренко.
"Газова карта" Європи
Україна готується до "газової війни"
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Україна готова до зупинки транзиту російського газу, яка можлива із 1 січня 2020 року. Про це заявив міністр енергетики Олексій Оржель.
Європейська комісія відмовилася коментувати заяву міністра енергетики України Олексія Оржеля про готовність припинити транзит російського газу.
Можлива зупинка транзиту російського газу через Україну матиме негативні наслідки для української промисловості та рядових споживачів.
Наявність відкритих суперечок між "Нафтогазом" і "Газпромом" не заважає підписанню нового контракту щодо транзиту російського газу після 1 січня 2020 року.
Президент Росії Володимир Путін заявив про ризик припинення транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року.
Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв спростував слова президента РФ Володимира Путіна, що Україна купує винятково російський газ. І заявив: це РФ не виконує умови газового контракту.
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