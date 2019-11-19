Україна готова до "газової війни" з Росією: у "Нафтогазі" приголомшили заявою

Україна не хоче "газової війни" з Росією, але готується до будь-якого розвитку ситуації – навіть до повної зупинки транзиту.

Про це заявив керівник "Нафтогазу" Юрій Вітренко в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV. Його запитали, що буде, якщо Україна не отримає нового контракту на транзит газу, а Росія добудує "Північний потік-2" і перекине всі поставки в обхід України. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Вітренко сказав, що немає впевненості в тому, що з Росією вдасться домовиться про транзит. За його словами, "Нафтогаз" не хоче "газової війни" і не буде її ініціювати. Але Україна має бути готова, що з 1 січня 2020 року транзиту не буде.

"Щоб попередити такий сценарій, ми робимо все те, що ми робимо. Ми маємо консолідовану позицію з Європейською комісією (ЄК). Ми почали новий арбітраж, щоб дати "Газпрому" стимул домовлятися раціонально і конструктивно, керуючись економічними, а не політичними категоріями щодо транзиту", – сказав Вітренко.

Він додав. що "Нафтогаз" подав до ЄК в антимонопольний орган скаргу про зловживання з боку "Газпрому". Це дасть Україні альтернативний варіант поставок газу.

"Європейські компанії можуть бронювати потужності української ГТС, європейські компанії можуть купувати російський газ на кордоні Україна-Росія, а потім продавати його в Україну за ціною, яка буде навіть нижчою, ніж зі знижкою 25%. Бо вони братимуть цей російський газ за ціною як у Німеччині, але мінус вартість транспортування. І оскільки вони не матимуть витрат на транспортування, то зможуть продавати цей газ в Україні за нижчою ціною", – сказав Вітренко.

Також, за словами керівника "Нафтогазу", Україні вдалося відбитися від нав'язування теми транзиту і купівлі газу в рамках Нормандських переговорів із врегулювання ситуації на Донбасі.

"Тому, наскільки я розумію, продовжиться робота у тристоронньому форматі з Європейською комісією. І навіть останню пропозицію "Газпрому" ми будемо обговорювати у прозорому тристоронньому форматі з нашими європейськими партнерами, щоб забезпечити справедливі європейські умови продовження транзиту. Щоб усі люди розуміли, що є гарантія того, що цього разу все буде в інтересах України", – зазначив Вітренко.

"Газова карта" Європи

Україна готується до "газової війни"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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