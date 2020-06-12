Україна пропустила російські танкери з нафтою у свої порти: чим це загрожує

Російські танкери з нафтопродуктами регулярно заходять до річкових портів України. Зокрема вони впритул наближаються до ДніпроГЕСу та шлюзів на Каховському водосховищі, що створює загрозу диверсії на греблях та загибелі десятків тисяч людей.

Про це повідомили на своїх сторінках у Facebook експерт із морського права, представник "Морської експертної платформи" Богдан Устименко та керівник проекту у Інституті Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.

Російські танкери в Україні

"Окрім того, що росіяни заробляють на згаданих рейсах великі гроші, такі суднозаходи становлять пряму загрозу національній безпеці України, оскільки судна держави-агресора використовують при цьому об‘єкти критичної інфраструктури України – судноплавні шлюзи Дніпровського каскаду", – написав Устименко.

Він визнав, що Україна сама створює ідеальні умови для технологічного тероризму. "Наприклад, внаслідок підриву греблі Дніпровської ГЕС загине не менш ніж 100 тисяч українців", – попередив Устименко.

Він переконаний, що необхідно терміново змінити чинне законодавство та заборонити плавання суден під прапором держави-агресора на внутрішніх водних шляхах України.

Україна пускає до себе російські танкери Facebook Богдана Устименка

Дозвіл, виданий Україною російському танкеру Facebook Богдана Устименка

Дозвіл, виданий Україною російському танкеру Facebook Богдана Устименка

Дозвіл, виданий Україною російському танкеру Facebook Богдана Устименка

Як російські судна ходять Дніпром

Представник Інституту чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко як приклад навів російський танкер Volgoneft-268 (реєстрація у Ростові), який 8 червня розвантажував привезене з Батумі (Грузія) паливо у паливосховищі "Зірка" в Запоріжжі (належить Держрезерву).

Щоб потрапити туди, судно пройшло повз два критично важливих об'єкти: греблі Каховської та Дніпровської ГЕС.

"Хтось хоче створити ситуацію, коли отакий "морський гість" підірве "ДніпроГЕС" чи шлюзи в Каховці? Я вже не кажу, чому комусь під час війни кортить перевозити пальне до складів Держрезерву (паливосховище "Зірка") саме на російських танкерах? Привіз паливо з Батумі, а попередній рейс був з Констанци", – написав Клименко.

Україна пускає до себе російські танкери Facebook Андрія Клименка

Україна пускає до себе російські танкери Facebook Андрія Клименка

Україна пускає до себе російські танкери Facebook Андрія Клименка

Україна пускає до себе російські танкери Facebook Андрія Клименка

Як повідомляв OBOZREVATEL, міжнародна база суден Marine Traffic позначила російським прапором українську бурову установку "Таврида", яку Росія захопила під час анексії Криму 2014 року.

Росія продовжує експлуатувати так зване Одеське родовище газу, яке розташоване у виключній (морській) економічній зоні України в Чорному морі.

Бурові платформи в Чорному морі, які належать Україні, незаконно отримали змінені навігаційні дані та використовуються під прапором Російської Федерації.

Фрегат Військово-морських сил України "Гетьман Сагайдачний", виконуючи стрільби у Чорному морі, помітив танкер Росії в районі Голіцинських газових родовищ. Російський корабель спустив триколор із флагштока, щоб його не зафіксували українські моряки.

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