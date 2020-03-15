Україна та США домовилися про постачання через Польщу зрідженого газу для його подальшого транспортування до європейських країн через хаб на базі українських підземних сховищ.

Обсяг газу становитиме 6-8 мільярдів кубометрів щорічно, повідомив заступник міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Костянтин Чижик, передає "Інтерфакс-Україна".

Оператором у цьому проєкті виступлять або "Магістральні газопроводи України", або НАК "Нафтогаз". З огляду на велику геополітичну вагу цього проєкту, його реалізація буде проходити під патронатом президента Володимира Зеленського.

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"Ми вже підписали лист про наміри (LOI) з американською компанією Louisiana natural gas Exports, Inc.

Більше того, вони готові були підписати меморандум із конкретними цифрами і зобов'язаннями, але нам чисто юридично потрібен певний час на відпрацювання всіх питань, щоб уповноважити відповідні органи на підписання такого контракту", – сказав Чижик.

Він додав, що безпрецедентний повномасштабний проєкт дозволить посилити енергетичну та геополітичну незалежність європейських країн від Росії.

За його словами, це питання енергетичної незалежності та безпеки країни і регіону загалом.

"З економічної точки зору те, про що ми говоримо, означає, що Україна буде не просто хабом, куди газ буде входити, щоб потім розійтися по Європі. Йдеться про входження України як держави в капітал усього ланцюжка від видобутку газу в США до його продажу в Європу", – сказав заступник міністра.

Для запуску цього проєкту в повному обсязі, за його прогнозом, необхідно від двох до трьох років, оскільки сьогодні залишаються обмеженими можливості польської сторони для прийняття заявленого обсягу газу в 6-8 млрд куб м.

Питання участі польської сторони в цьому проєкті вирішуються зі США. "Я особисто зустрічався із заступниками міністрів енергетики й економіки США, заступником держсекретаря, і це питання розглядалося в якості пріоритетного. І були досягнуті такі політичні домовленості. Також проєкт готується в тісному контакті з американським посольством", – зазначив заступник голови Мінекоенерго.

Як писав OBOZREVATEL, "Оператор газотранспортної системи України" і словацький оператор Eustream з 1 березня запустили віртуальний реверс газу. Він проходить через точку з'єднання "Вельке Капушани" – "Ужгород".

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