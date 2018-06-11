Україна активно переходить на сонячну енергію: подробиці

З початку 2018 року в Україні обсяги виробництва сонячної електроенергії були збільшені на 52% і досягли позначки в 245 млн кВт.

Про це заявив радник міністра енергетики та вугільної промисловості Максим Белявський, повідомляє УНН.

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"Україна продовжує нарощувати обсяги відновлюваних джерел енергії, за результатами чотирьох місяців було згенеровано від вітру - 435 млн кВт, сонця - 245 млн кВт і біомаси - 89 млн кВт екологічно чистої електроенергії", - сказав він.

За його словами, найбільший приріст у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, по сонцу і біомасі - 52% і 45% відповідно. Крім того, додав радник міністра, перевиконання показників прогнозного балансу по вітровим і сонячним електростанціям - більш ніж 16%.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що американська компанія Ілона Маска Tesla Motors і фірма SolarCity повністю забезпечать понад 600 місцевих жителів електрикою, встановивши сонячні батареї на острові Тау в американському Самоа.

Американці встановили на острові близько 5,4 тисячі панелей з фотоелементами і 60 фірмових акумуляторів "Тесли" Powerpack. Потужність сонячного колектора склала 1,4 мегавата, а накопичувальна здатність - шість мегават.