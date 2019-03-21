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Угорщина пішла на газову угоду з Росією в обхід України

3.5тЧитати матеріал російською

Угорщина домовилася з Росією про постачання газу на 2020 рік навіть у разі зупинки транзиту Україною.

Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після переговорів у Москві з главою російського газового монополіста "Газпром" Олексієм Міллером, інформує прес-служба угорського уряду.

"Питання енергетичної безпеки набуло геополітичного тону, враховуючи, що угода про транзит між Росією та Україною закінчиться в кінці 2019 року, і ще не було підписано жодного нового контракту. Це означає, що легко може виникнути ситуація, коли РФ більше не буде транспортувати газ на європейський континент через Україну", — зазначив Сійярто.

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Угорщина пішла на газову угоду з Росією в обхід України

"Газпром" забезпечить постачання природного газу Угорщині незалежно від того, чи відбудеться транзитна угода між Росією і Україною в майбутньому", — заявив він.

Міністр додав, що країна зможе купувати газ через Австрію. Ємності резервуарів-сховищ Угорщини на 6,3 млрд кубометрів також будуть експлуатуватися.

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"Стало дійсно очевидно, наскільки хорошим було рішення про будівництво цих складських потужностей, оскільки у 2019-му ми можемо зберігати досить природного газу, щоб гарантувати, що в наступному році його буде досить для забезпечення Угорщині", — сказав Сийярто.

Нагадаємо, контракт на транзит газу між "Нафтогазом" і "Газпромом" закінчується в 2019 році. Тристоронні (ЄС, Україна, Росія) консультації на рівні експертів заплановані на 15 січня, тристоронні переговори на політичному рівні — 21 січня.

Як писав OBOZREVATEL, раніше виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко розповів, як Україна потрапила під жорсткий шантаж ''Газпрому''.

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Тема
ринок газу
Особа
Петер Сійярто
Місце
Угорщина
Теги
транзит газуРосіягазопроводГазпром
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Davyda Bohdan
Davyda Bohdan
Ніби сайт український,а всі коментарі на язику наколіностоячих. Українців тут немає.
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0
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Файбер Моня
Файбер Моня
А ведь как всё начиналось! Были массовые скакания на улицах и площадях в начале 2014 года, коллективные распития бодрящего заморского "чая", задушевные разговоры о мессианской богоизбранности украинского народа и его основополагающей роли в становлении европейской цивилизации, о том, что Запад сразу даст много денег и открытые границы! В общем апофеоз либерального рая и кайфовая терапия на фоне спровоцированной национальной ущербности..., но, как назло, вдруг что-то пошло не так.. ))
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3
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Davyda Bohdan
Davyda Bohdan
Файбер Моня, родіна-мама тебе кличе.
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Предлагаю почтить память украинской ГТС крымским пятилетним коньячком ... не чекаясь
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