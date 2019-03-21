Угорщина пішла на газову угоду з Росією в обхід України

Угорщина домовилася з Росією про постачання газу на 2020 рік навіть у разі зупинки транзиту Україною.

Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після переговорів у Москві з главою російського газового монополіста "Газпром" Олексієм Міллером, інформує прес-служба угорського уряду.

"Питання енергетичної безпеки набуло геополітичного тону, враховуючи, що угода про транзит між Росією та Україною закінчиться в кінці 2019 року, і ще не було підписано жодного нового контракту. Це означає, що легко може виникнути ситуація, коли РФ більше не буде транспортувати газ на європейський континент через Україну", — зазначив Сійярто.

"Газпром" забезпечить постачання природного газу Угорщині незалежно від того, чи відбудеться транзитна угода між Росією і Україною в майбутньому", — заявив він.

Міністр додав, що країна зможе купувати газ через Австрію. Ємності резервуарів-сховищ Угорщини на 6,3 млрд кубометрів також будуть експлуатуватися.

"Стало дійсно очевидно, наскільки хорошим було рішення про будівництво цих складських потужностей, оскільки у 2019-му ми можемо зберігати досить природного газу, щоб гарантувати, що в наступному році його буде досить для забезпечення Угорщині", — сказав Сийярто.

Нагадаємо, контракт на транзит газу між "Нафтогазом" і "Газпромом" закінчується в 2019 році. Тристоронні (ЄС, Україна, Росія) консультації на рівні експертів заплановані на 15 січня, тристоронні переговори на політичному рівні — 21 січня.

Як писав OBOZREVATEL, раніше виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко розповів, як Україна потрапила під жорсткий шантаж ''Газпрому''.

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