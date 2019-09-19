Угоди не буде? Глава "Нафтогазу" заявив про проблеми в переговорах із РФ

Глава НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв заявив про можливість "песимістичного сценарію" щодо контракту на транзит газу з російським "Газпромом".

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, коментуючи результати тристоронніх консультацій у Брюсселі, що пройшли у четвер, 19 вересня.

Як зазначив глава "Нафтогазу", на переговорах з Єврокомісією та РФ було досягнуто певної згоди щодо переходу на європейські правила в питанні транспортування російського газу територією України.

"Але і до песимістичного сценарію ми також готові краще, ніж будь-коли", – підкреслив він.

Переговори щодо газу з РФ Колаж

До наступного раунду переговорів у жовтні, за його словами, є багато "домашньої" роботи із вдосконалення українського законодавства".

"Треба надолужити час, який втрачено на винахід "унікальних велосипедів". Але досвід ефективної співпраці в процесі погодження робочого механізму анбандлінгу протягом останніх трьох тижнів сильно надихає: якщо так само підійти до приведення українського регулювання газового сектору в повну відповідність з європейським - все зробимо вчасно і якісно", – написав глава "Нафтогазу".

Більш детально про результати переговорів у Брюсселі читайте за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:

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