Угоди не буде? Глава "Нафтогазу" заявив про проблеми в переговорах із РФ

Глава НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв заявив про можливість "песимістичного сценарію" щодо контракту на транзит газу з російським "Газпромом".
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, коментуючи результати тристоронніх консультацій у Брюсселі, що пройшли у четвер, 19 вересня.
Як зазначив глава "Нафтогазу", на переговорах з Єврокомісією та РФ було досягнуто певної згоди щодо переходу на європейські правила в питанні транспортування російського газу територією України.
"Але і до песимістичного сценарію ми також готові краще, ніж будь-коли", – підкреслив він.
Переговори щодо газу з РФ
Колаж
До наступного раунду переговорів у жовтні, за його словами, є багато "домашньої" роботи із вдосконалення українського законодавства".
"Треба надолужити час, який втрачено на винахід "унікальних велосипедів". Але досвід ефективної співпраці в процесі погодження робочого механізму анбандлінгу протягом останніх трьох тижнів сильно надихає: якщо так само підійти до приведення українського регулювання газового сектору в повну відповідність з європейським - все зробимо вчасно і якісно", – написав глава "Нафтогазу".
Більш детально про результати переговорів у Брюсселі читайте за посиланням.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:
Глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв допустив припинення російським "Газпромом" транзиту газу через Україну.
У відповідь на це член правління російського газового монополіста, начальник департаменту газового холдингу Сергій Коваль заявив, що "Газпром" вважає наразі неможливим укладення контракту на транзит газу з Україною на європейських умовах через відсутність у країні необхідних для цього структур.
Пізніше Росія заявила, що готова зберегти транзит газу через Україну після 2019 року, але тільки "на економічно рентабельних умовах".
"Нафтогаз" уже приступив до реалізації "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна хотіла б вирішити питання транзиту газу з Росією, контракт на який закінчується в кінці 2019 року, вже у вересні.
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