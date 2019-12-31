Нова угода України та Росії щодо газу: з'явилася реакція США

Посольство США в Україні привітало НАК "Нафтогаз" та "Оператора ГТС України" з укладенням нової угоди про транзит газу з Росією.

Пресслужба дипломатів опублікувала відповідну заяву на сторінці у Facebook. Американські партнери високо оцінили новий контракт із РФ.

Так, у диппредставництві назвали "значним досягненням" виплату російським "Газпромом" $2,9 млрд, які "Нафтогаз" виграв у Стокгольмському арбітражі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

29 грудня представники України і Росії почали процес підписання документів, пов'язаних з транзитом газу.

Російська компанія "Газпром" виплатила Україні $ 2,9 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражного суду.

Кабінет міністрів України схвалив підписання мирової угоди щодо газової суперечки АМКУ з "Газпромом" на суму $7,4 млрд.

30 грудня російський "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" підписали мирову угоду в інвестиційному арбітражі у справі про зобов'язання РФ виплатити $7,4 млрд штрафу Антимонопольного комітету.

Також 30 грудня Україна і Росія підписали договір про транзит газу строком на п'ять років. Існує можливість продовження ще на 10 років.