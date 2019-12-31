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31 грудня • оновлено в 23:22
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Нова угода України та Росії щодо газу: з'явилася реакція США

1.8т
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Посольство США в Україні привітало НАК "Нафтогаз" та "Оператора ГТС України" з укладенням нової угоди про транзит газу з Росією.

Пресслужба дипломатів опублікувала відповідну заяву на сторінці у Facebook. Американські партнери високо оцінили новий контракт із РФ.

Так, у диппредставництві назвали "значним досягненням" виплату російським "Газпромом" $2,9 млрд, які "Нафтогаз" виграв у Стокгольмському арбітражі.

Ілюстрація

Ілюстрація

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Україна уклала важливу газову угоду з країною-сусідом

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
ринок газу
Місце
Україна
Теги
газ транзит газу посольство США в Україні Газпром НАК "Нафтогаз" "Оператор ГТС України"
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Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
Тот хозяин доволен будет еще больше,когда Расея начнёт трусить карманом!.Оставшиеся 160 км будут стоить дороже всего газопровода.от тогда и посмеёмся!.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Хозяин доволен, украина виляет хвостом)
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