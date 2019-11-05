"Ударить по найслабшим": Росії напророчили проблеми через нафту

Саудівська Аравія, яка намагається повернути доходи з нафти, може це зробити, продаючи її багато, але за низькими цінами. А це – тривожний сигнал для Росії, що сидить на "нафтовій голці".

Таку думку висловив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, аналізуючи ситуацію на ринку "чорного золота". "Спроби Саудівської Аравії підвищити ціну на нафту, шляхом заморозки і скорочення видобутку, в рамках картелю ОПЕК, як показав час, зазнали краху. Наступивши на ті ж граблі, на які королівство наступило у 80-і роки минулого століття, коли Саудівська Аравія щосили намагалася утримувати ціни на нафту в рамках $30, почався процес прийняття того, що нічого зі сланцевою революцією США не поробиш", – написав Коваленко в Facebook.

Зараз світові ціни на нафту коливаються в межах 60 доларів за барель.

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За його словами, Саудівська Аравія "прогледіла" свою головну проблему – рішення США розвивати власний видобуток сланцевого газу. І є ознаки, що будь-яка реакція саудитів у цій ситуації виявиться запізнілою. Коваленко нагадав, що Саудівська Аравія вже почала скорочувати витрати з бюджету, який, подібно до російського, на 90% забезпечується доходами з експорту нафти і був розрахований, що ціна на нафту буде не менше $80 за барель. За фактом же зараз оптимістичні очікування розійшлися з реальними цінами приблизно на 20%.

"По суті, саудити не лише втратили на ціні нафти, що падає, близько 2% зростання економіки, отримали дефіцит бюджету на майже 5% від ВВП, а ще й поступилися рядом позицій американській сланцевій експансії на ринку. До речі, з кризи 80-х саудити вийшли після приходу на пост міністра нафти Хішама Назера, який запустив процес нарощування, а не стримування видобутку, обваливши ціни на нафту до $10 за барель, але розширивши клієнтську базу на десятиліття вперед", – нагадав Коваленко.

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Найбільш оптимальним варіантом для відвоювання ринку, на думку експерта, буде збільшення видобутку нафти і демпінг у вигляді знижок. І тут благо для Саудівської Аравії може обернутися на шкоду Росії.

"Чи готова Саудівська Аравія до такого кроку, питання дуже актуальне, адже така політика похитне ситуацію на ринку і вдарить по великим, але і одночасно найбільш слабким гравцям. Таким як Росія. А в цьому випадку Росія може мотивувати свого союзника в регіоні, Іран, до більш активної фази протистояння в Перській затоці", – припустив Коваленко.

Збільшення видобутку нафти в Саудівській Аравії може вдарити по Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, влада Саудівської Аравії дали добро на первинне розміщення на біржі акцій (IPO) найбільшої компанії країни – державної нафтової Saudi Aramco.

Ціна російської нафти Urals в період з січня по жовтень 2019 рік впала на 11,2%.

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