Удар по газопроводах Путіна і допомогу Україні: в США прийняли найважливіше рішення

Сенат США проголосував за оборонний бюджет-2020 на розмірі 738 мільярдів доларів, куди включена військова допомога Україні і санкції проти газопроводів РФ.

Рішення було прийнято більшістю голосів. Тепер документ має надійти на підпис до президента США Дональда Трампа, передає Reuters.

Санкції торкнуться газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік", вони повинні забезпечити енергобезпеку Європи, вважають американці.

Включені також заходи зі "стримування агресії РФ", а саме поставки летальної зброї Україні і заборона на передачу Туреччині американських винищувачів F-35, яка стала можливою після закупівлі Анкарою у росіян ЗРК С-400 "Тріумф".

США готові до нових санкцій проти РФ

Як повідомляв OBOZREVATEL, з понеділка, 9 грудня, у зв'язку із Днем захисту прав людини влада США ввела санкції проти рекордної кількості приватних осіб і організацій.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що будівництво газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік" не буде зупинено у зв'язку із введенням санкцій США.

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