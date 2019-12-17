Удар по газопроводах Путіна і допомогу Україні: в США прийняли найважливіше рішення

Сенат США проголосував за оборонний бюджет-2020 на розмірі 738 мільярдів доларів, куди включена військова допомога Україні і санкції проти газопроводів РФ.
Рішення було прийнято більшістю голосів. Тепер документ має надійти на підпис до президента США Дональда Трампа, передає Reuters.
Санкції торкнуться газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік", вони повинні забезпечити енергобезпеку Європи, вважають американці.
Включені також заходи зі "стримування агресії РФ", а саме поставки летальної зброї Україні і заборона на передачу Туреччині американських винищувачів F-35, яка стала можливою після закупівлі Анкарою у росіян ЗРК С-400 "Тріумф".
США готові до нових санкцій проти РФ
Як повідомляв OBOZREVATEL, з понеділка, 9 грудня, у зв'язку із Днем захисту прав людини влада США ввела санкції проти рекордної кількості приватних осіб і організацій.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що будівництво газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік" не буде зупинено у зв'язку із введенням санкцій США.
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