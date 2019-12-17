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17 грудня • оновлено в 20:26
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Удар по газопроводах Путіна і допомогу Україні: в США прийняли найважливіше рішення

1.1т
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Сенат США проголосував за оборонний бюджет-2020 на розмірі 738 мільярдів доларів, куди включена військова допомога Україні і санкції проти газопроводів РФ.

Рішення було прийнято більшістю голосів. Тепер документ має надійти на підпис до президента США Дональда Трампа, передає Reuters.

Санкції торкнуться газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік", вони повинні забезпечити енергобезпеку Європи, вважають американці.

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Включені також заходи зі "стримування агресії РФ", а саме поставки летальної зброї Україні і заборона на передачу Туреччині американських винищувачів F-35, яка стала можливою після закупівлі Анкарою у росіян ЗРК С-400 "Тріумф".

США готові до нових санкцій проти РФ

США готові до нових санкцій проти РФ

Як повідомляв OBOZREVATEL, з понеділка, 9 грудня, у зв'язку із Днем захисту прав людини влада США ввела санкції проти рекордної кількості приватних осіб і організацій.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що будівництво газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік" не буде зупинено у зв'язку із введенням санкцій США.

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Теми
Північний потік - 2 Військова допомога Україні Санкції проти Росії Холодна війна між Заходом і Росією
Місце
США
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