Легалізація казино в Україні: у Зеленського назвали дату

Команда президента України Володимира Зеленського збирається легалізувати гральний бізнес до кінця 2019 року.

Про це в коментарі для OBOZREVATEL повідомив нардеп від партії "Слуга народу" Данило Гетманцев, якого називають одним із основних претендентів на посаду керівника парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

У нього запитали, чи варто розраховувати, що закон про легалізацію грального бізнесу буде ухвалено до кінця 2019 року.

"Так. Я не займають цим законопроектом, але я знаю, що це першочерговий законопроект", – заявив Гетманцев.

Зеленський задумав легалізувати казино у 2019 році

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський заявив, що легалізує азартний бізнес в Україні. "Ми легалізуємо азартні ігри, а саме казино в п'ятизіркових готелях", – повідомив глава держави за підсумками спільної пресконференції з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом в Анкарі.

Будучи ще кандидатом у президенти Зеленський розповів, що готовий створити в нашій країні аналог американського Лас-Вегаса, де будуть легалізовані проституція і гральний бізнес.

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