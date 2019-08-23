Головна Новини
Мова Язык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Легалізація казино в Україні: у Зеленського назвали дату

1.7т Читати матеріал російською

Команда президента України Володимира Зеленського збирається легалізувати гральний бізнес до кінця 2019 року.

Про це в коментарі для OBOZREVATEL повідомив нардеп від партії "Слуга народу" Данило Гетманцев, якого називають одним із основних претендентів на посаду керівника парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

У нього запитали, чи варто розраховувати, що закон про легалізацію грального бізнесу буде ухвалено до кінця 2019 року.

"Так. Я не займають цим законопроектом, але я знаю, що це першочерговий законопроект", – заявив Гетманцев.

Новини
Зеленський задумав легалізувати казино: фінансист назвав ризики

Зеленський задумав легалізувати казино у 2019 році

Зеленський задумав легалізувати казино у 2019 році

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський заявив, що легалізує азартний бізнес в Україні. "Ми легалізуємо азартні ігри, а саме казино в п'ятизіркових готелях", – повідомив глава держави за підсумками спільної пресконференції з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом в Анкарі.

Будучи ще кандидатом у президенти Зеленський розповів, що готовий створити в нашій країні аналог американського Лас-Вегаса, де будуть легалізовані проституція і гральний бізнес.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Реформи в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Реформи в Україні
Особи
Володимир Зеленський Данило Гетманцев
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
6
1
Смішно
1
Цікаво
2
Сумно
5
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Семёнов Александр
Семёнов Александр
Потму что хвостато -чубатым кастрюлеголовам жыты бэз казыно нэможлыво!!!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Чувствуется отчаяние из-за нехватки грошей. Наркотики тоже легализуйте, гроши не пахнут
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...