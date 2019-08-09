У Зеленського пригрозили розправитися зі схемами ФОПів уже найближчим часом

Майбутні депутати від президентської партії "Слуга народу" презентують рішення по боротьбі зі зловживанням спрощеною системою оподаткування (ФОП).

Про це повідомив обраний депутат від "Слуги народу" Данило Гетьманцев (якого називали радником Зеленського з податкових питань), передає "Громадське". Зазначимо, такі схеми використовує для ухилення від сплати податків великий і середній бізнес.

"На сьогодні ми розглядаємо можливості, можливо сьогодні, використовуючи тільки адміністративні процедури, припинити зловживання, необхідно внести зміни до податкового законодавства, щоб не породжувати низку податкових суперечок. Щоб це було зрозумілим, для всіх доступним і не викликало сумнівів, що так робити не можна. Я думаю, що найближчими тижнями до початку роботи Верховної Ради ми вже презентуємо певне рішення", – заявив Гетьманцев.

За його словами, як партія "Слуга народу", так і Офіс президента планують послідовно захищати спрощену систему оподаткування, зокрема це стосується працівників IT-галузі. Водночас він заявив, що боротися треба з тими ФОПами, яких насправді використовують великі компанії для того, щоб не платити податки.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Мінсоцполітики розробили законопроект, який пропонує заборонити оформлення працівників як фізичних осіб-підприємців, що часто використовується багатьма роботодавцями як легальна схеми зниження податкового навантаження.

Пізніше стало відомо, що заборона на працевлаштування працівників (ФОП) не торкнеться представників IT-галузі і журналістів-фрілансерів.

Раніше OBOZREVATEL детально розповідав про те, як роботодавці ухиляються від податків і як це б'є по державному та місцевих бюджетах.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся