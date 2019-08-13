Повідомлять по СМС: у Зеленського придумали, як захистити бізнес від атак

В СБУ розробляють нові механізми захисту від рейдерства. Зокрема, за допомогою СМС хочуть сповіщати власників, якщо без їхнього відома щось буде змінюватися в реєстрах.

Про це розповів радник в.о. глави СБУ Дмитро Дубілет, передає UBR. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Зараз можна заплатити умовного сільському реєстратору і він перепише вашу квариру або бізнес на кого-небудь. Ми хочемо створити систему, яка б інформувала власника, що з його майном відбувається якась реєстраційна дія. Є плани дати можливість громадянам, у яких щось то переписують, вчасно зупинити реєстраційну дію. Це дуже важливо, тому що часто можна навіть знати, що щось відбувається, але зробити нічого не можна – ходи п'ять років, доводь по судах", – сказав Дубілет.

За його словами, зараз також відбувається "перезавантаження" Антирейдерського комісії при Мін'юсті, яка єдина може досить швидко "відкочувати" назад явно шахрайські дії. "Ми намагаємося домогтися, щоб громадянам стало легше звертатися до цієї комісії. Тому, що до останнього часу багато заявок, які приходили до комісії, відбивалися з якихось формальностей", – зазначив радник в.о. глави СБУ.

За словами Дубілета, мета антирейдерської робочої групи, до якої він входить, до кінця 2019 року добитися, щоб випадків рейдерства стало менше на 80-90%.

Власників хочуть сповіщати у випадку зміни записів у реєстрах

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національна поліція в Хмельницькій області затримала банду рейдеров- "гастролерів", які намагалися захопити місцеве сільськогосподарське підприємство.

У 2018 року правоохоронці заявили, що в Україні все частіше фіксуються жорстокі напади на фермерів і рейдерські захоплення сільгосппідприємств. За повідомленням Генпрокуратури, тоді сталося понад 400 нападів рейдерів в селі. А збиток від злочинів склав 7 млрд грн на рік.

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