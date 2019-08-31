У Зеленського обмежили винагороду за доноси: деталі законопроекту

Українці, які "здали" державі хабарника, зможуть отримати винагороду не більше ніж в 12,5 млн гривень. Також є й інші підводні камені.

Таке обмеження міститься у президентському проекті закону №1010 про викривач корупції. Його текст опубліковано на сайті Верховної ради.

У законопроекті сказано, що людина, яка повідомила про факт отримання хабара, може розраховувати на винагороду в розмірі 10% від суми, але не більше 3000 мінімальних зарплат.

З 1 січня мінімальна зарплата в Україні встановлена в розмірі 4173 грн. Отже, максимальний розмір винагороди становить 12 млн 519 тис. грн.

До речі, у тексті законопроекту є два важливих уточнення. По-перше, розмір хабара, про який буде повідомлено, повинен бути не менше 5000 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

З 1 червня 2019 року ця 2007 грн. Отже, сам хабар повинен бути не менше за 10 млн 35 тис. грн, щоб викривач міг претендувати на якусь винагороду.

А по-друге, якщо про це повідомляють двоє і більше осіб, то "премія" буде розподілена в залежності від важливості повідомленої ними інформації.

Закон про винагороду за донос rada.gov.ua

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Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський внесе до Верховної Ради проекти законів про винагороду для викривачів корупції. Відзначається, що винагорода складе до 10% від суми відшкодованих державі збитків або розміру хабара.

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