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Заборона нафтопродуктів з РФ: у Зеленського несподівано вирішили піти на поступки

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Україна не планує повністю забороняти імпорт нафтопродуктів з РФ, так як це може викликати зростання роздрібних цін.

Про це заявив представник президента України Володимира Зеленського в Кабінеті міністрів Андрій Герус на брифінгу в Міністерстві інфраструктури.

Герус говорить, що російський бізнес дуже хоче продавати своє паливо в Україні, а тому шукає будь-які способи, щоб не платити податків. Наприклад, напередодні підвищення мит трейдери закачали дуже багато палива на нафтобази в Україні.

"Якщо звичайні місячні залишки залишають близько 15-20 тис. тонн, то на кінець липня це було 65 тис. тонн. Ми бачимо, що компанія хоче продавати в Україні, але не хоче платити в Україні мита. Також є другий маршрут - залізничним транспортом з Гомеля. З труби пальне переливають в цистерни і переправляють в Україну. Це в місяць близько 10 тис. тонн. На сьогодні це так само не підпадає під спеціальне мито", - зазначив Герус.

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За його словами, після підвищення Україною мита на російське паливо, поставки дизеля з Росії в серпні скоротяться майже в два рази.

"Поставки російського ресурсу в серпні скоротяться майже вдвічі ... Те, що йде через трубопровід, скоротиться десь з 200 тис. тонн до 100 тис. тонн. Крім того, ми маємо інформацію про те, що російський "Лукойл" хотів поставляти в Україні 80 тис. тонн, але поки не отримала дозвіл від російського міністерства", - сказав він.

Поставки з Росії в режимі, коли дозволу від влади тобто, то їх немає, представник президента назвав нестабільними. Через це український ринок, за його словами, знаходиться в підвішеному стані.

Герус розповів про залежність від палива з РФ

Герус розповів про залежність від палива з РФ

Ситуацію намагаються вирівняти за рахунок інших джерел. Наприклад, якщо раніше поставки палива в Україну по морю складали близько 10-20 тис. тонн на місяць, то в серпні, як повідомляє Герус, їх наростять до 60-90 тис тонн.

"Також Мозирський нафтозавод в Білорусі переніс ремонт з вересня на жовтень і збільшує на 25% поставки українським покупцем в серпні і вересні. Якщо зазвичай вони становили 180 тис. тонн в менсяц, то зараз вони будуть 250-260 тис. тонн на місяць. Також йде збільшення поставок з Литви і країн ЄС. і невеликий приріст виробництва буде на українських НПЗ", - говорить представник президента в Кабміні.

"Всі трейдери підтверджують стабільність цін. Ніякого зростання немає. Навіть іде зниження цін на газ на АЗС". - заявив Герус.

За його словами, якщо раніше в Україну з Росії поставлялося 45% палива, то в серпні вони становитимуть не більше 25%, а у вересні може опуститися до 10% від усього обсягу.

"Ми не проти таких поставок [палива з Росії - Ред.]. Головне, щоб це не створювало загрози стабільності ринку. І Второнах - повинні платитися податки, тому, що нам потрібні гроші для фінансування зарплат бюджетникам", - сказав Герус.

Але відмовлятися повністю від імпорту з Росії, за словами представника президента, Україна не має наміру.

"Ми не плануємо вводити заборону на всі нафтопродукти з російським паспортом на сьогоднішній день, тому що це буде таким квазіподатків для нашого споживача і ціна може вирости, якщо ми самі таке рішення приймемо. Але таке рішення може прийняти Росія. Вона поводиться непрогнозовано, нестабільно. І ми хочемо зменшити залежність українського ринку від Росії. Якщо ми зменшимо поставки звідти в 2 рази, до 20%, то її недружні дії не матимуть ефекту", - сказав Герус на брифінгу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, компанія Wexler Group, яка є одним з найбільших постачальників палива, через санкції відмовилася від імпорту дизеля з Росії. Там рішення пояснили новими спецмита на російські товари. Обмежувальні заходи, зокрема, вводять додаткову спецмито 3,75% з 1 серпня і 4% з 1 жовтня на імпорт дизельного палива.

В кінці липня стало відомо, що Україна наклала спецмита на всі види скрапленого газу, який імпортується з Росії.

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Тема
Санкції проти Росії
Особа
Андрій Герус
Місце
Україна
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"российский бизнес очень хочет продавать свое топливо в Украине". А как же идеалы Майдана? Мы так и будем быть подстилкой у России? Срочно всем на Баррикады! Не допустим топлива в нашу неньку! Сдохнем все, но не допустим ввоз топлива в нашу страну. Свинятке растёт без всякого топлива прекрасно. Буде сала и каклета. Зачем нам это топливо нужно, вообще не понимаю.
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Хорошо Хорошо, пнх,дно ррассєйське...як і ця "влада". Сподіваюся їх стратять.
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филипп филипыч
филипп филипыч
неожиданно для кого, для местных троллей что ли?) для разумного человека вполне прогнозируемое сближение отношений
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филипп филипыч, этих зря так пытаетесь образумить. Они русского языка больше не понимают. В голове одна Европа. Только они даже близко не понимают, что это такое. Для них это как коммунизм в тридцатые годы
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Кризский Игорь, ура! Мы все умрём! Давай, ты селюк, первый - Покажи пример, дурачина необразованная.
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