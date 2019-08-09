У Зеленського готуються перевірити всіх пенсіонерів: що чекає українців

В Україні досі не прийняли закон про перевірку (верифікацію) одержувачів соцдопомоги.

Десятки мільйонів субсидіантів, пенсіонерів, матерів-одиначок щомісяця отримують допомогу від держави, а частина з них – в ній просто не потребують. За допомогою махінацій з документами, обману і корупції вони фактично привласнюють бюджетні кошти.

Днями представник пропрезидентської партії "Слуга народу" заявила про прийдешню верифікацію всіх, хто отримує гроші від держави. OBOZREVATEL розібрався, як проходила перевірка раніше, чому це важливо і кого торкнеться.

Перевірять всіх пенсіонерів, субсідіантов і пільговиків

В Україні понад 700 млрд грн щорічно витрачають на соціалку. Це величезна сума, яка розходиться серед субсидіантів, пенсіонерів, безробітних, матерів-одиначок і так далі. Тривалий час облік потребуючих вели в паперовому вигляді. Не було єдиних реєстрів, одні і ті ж люди могли потрапити в різні списки. Крім того, самі пільговики скаржилися – чиновники не соромилися просити свою частку за "перерахунок" або "призначення" виплати.

Такі схеми тривають досі. Для прикладу, в минулому році правоохоронці в Маріуполі затримали головного спеціаліста відділу з питань призначення та перерахунку пенсій місцевого управління Пенсійного фонду. Він зажадав у переселенця 7,5 тис. грн за те, щоб призначити щомісячну виплату.

Чиновники збирали данину з українців, а українці отримували "зайві" гроші від держави. Крім того, і самі пільговики придумали цілий ряд схем, щоб обдурити органи виконавчої влади. Детальніше про схеми трохи пізніше. Спроби запустити повноцінну верифікацію не вдалися. Головна причина – закон, який розробив Мінфін і який повинен був остаточно узаконити процедуру, так і не потрапив до парламенту.

Пенсії в Україні Obozrevatel

За чинною схемою перевірку проводить Міністерство фінансів, а після відправляє її результати тому органу, який виділив допомогу. І тільки вони мають право скасувати рішення про призначення пенсії, субсидії і т.д.

Партія "Слуга народу", яка зможе одноосібно сформувати органи влади, планує вже найближчим часом перевірки відновити. Про це днями заявила майбутній нардеп Галина Третьякова. "Сьогодні розмовляла про верифікації всіх соціальних виплат. Пенсійний фонд – це 400 з гаком від всіх соціальних виплат - а їх там більше 700 млрд. Пенсійний фонд – один з. Загалом, інвентаризувати і перевіряти треба все. Розмовляла навіть з нашим антикорупційним комітетом про тому, що нам потрібно відпрацьовувати цей механізм", – повідомила політик.

Як саме будуть проводити верифікацію – не відомо. У вже розробленому законопроекті пропонують створити єдину інформаційну платформу, куди буде стікатися інформація з різних реєстрів, держвідомств .Доступ до цієї платформи обмежать, що забезпечить збереження персональних даних. Подібні бази інформації існують і в інших країнах.

Згідно з пропозицією уряду, інформація про кожного, хто звернувся за допомогою, потрапить на спеціальну платформу. Тут можна буде побачити все: відкриті банківські рахунки і залишки по ним, інформацію про фактичне місце проживання, паспортні дані, ІПН, дані з податкової і т.д. Крім того, платформу будуть поповнювати даними з різних реєстрів. Зареєстрована машина або нерухомість, велика покупка – все це можна відстежити через реєстри або банківський рахунок.

Перевіряти хочуть в три етапи: до того, як дати допомогу, під час отримання допомоги і після. Згідно із законопроектом, якщо, наприклад, субсідіант почав заробляти більше і втратив право на знижку, Міністерство фінансів має право ще три роки після цього стежити за ним. "Дозволяється верифікація інформації про реципієнтів, які не отримують допомогу в період до 3 років", – йдеться в законопроекті.

У кого заберуть допомогу Pixabay

Якщо під час верифікації виявили порушення, Мінфін повинен звернутися до того відомству, яке призначило цю виплату. Це може бути Пенсійний фонд, Міністерство соціальної політики і т.д. Після цього є 15 днів, щоб все ще раз звірити і прийняти рішення, забирати допомогу або це помилка в реєстрі.

Як порушують українці

Щоб обійти правила призначення субсидій та інших виплат, українці відмовляються від офіційного працевлаштування, розлучаються і навіть згідно із законом позбавляються своїх дітей. Як розповів OBOZREVATEL житель Дніпра Юрій, чоловік вийшов на пенсію в 40 років, до цього працюючи в правоохоронних органах, а зараз вибирає тільки неофіційну роботу. Мовляв, так "краще підвищують пенсію і більше платять" і є можливість отримувати субсидію. Правда, норму про утриманні частини пенсії з працюючих вже скасували, однак Юрій все ще боїться втратити допомогу від держави.

Є й більш критичні ситуації. Так, суддя Дубенського районного суду Рівненської області Олександра Жуковська на своїй сторінці Facebook написала, що з 250 справ по розлученню, які вона розглядала, також були і ті, хто розриває шлюб заради комунальної знижки. Самі вони не визнають реальну причину розлучення, але при цьому у них "очі опущені, плечі підняті, червоніють і заламують руки, сидять поруч на одній лавці".

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"Ніхто в суді не визнає, що це фіктивне розірвання шлюбу ... Але ти відчуваєш ... Розводяться з певних причин: меркантильних або бажання вберегти коханого / кохану. Ганебне для нашої країни підставу: не дають субсидію", – пише суддя.

У 2002 році допомога від держави отримували 27,2 тис. одиноких мам. Розмір виплати становив 10% мінімальної зарплати. На той момент 11,8 грн на місяць (якщо перерахувати за чинною мінімалки, розмір виплати досяг би 417,3 грн).

Крім того, за 10 років (з 2002-го по 2012-й) кількість матерів-одиначок збільшилася в 23 рази – до 610,8 тис. При цьому майже в два рази збільшилася кількість тих, хто заводить дітей поза шлюбом.

Питання офіційної реєстрації шлюбу – особиста справа кожного. Але українці пішли далі: зовсім перестали реєструвати батьківство. Так просто вигідніше. Відповідно до закону "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", на виплату мають право жінки, які не перебувають у шлюбі і при цьому в свідоцтві про народження відсутній запис про батька.

Деякі цифри:

У 23 рази – зросла кількість матерів-одиначок за 10 років;

2118 грн – максимальна щомісячна виплата матері-одиначці;

В 2 рази – збільшилася кількість народжених поза шлюбом дітей з 1990-го.

В результаті серед армії одиноких матерів величезна кількість жінок, які живуть в цивільному шлюбі зі своїми дружинами. А дитинка записаний на прізвище мами, а в свідоцтві про народження батька зовсім немає. Українські тата готові продати своє право на дитину за 2118 грн в місяць. Такою максимальний розмір допомоги на дитину. Якщо ж мати оформлена на мінімалку, розмір допомоги на таку дитину складе всього 1090,5 грн.

Судячи з реєстру судових рішень, таких випадків в Україні – тисячі. І це тільки ті, хто "попався". Наприклад, в кінці грудня 2018 го в Ужгороді місцева прокуратура відсудила у "матері-одиночки" п'яти дітей більше 20 тис. грн. Як говориться в протоколі судового засідання, жінка проживала з реальним батьком дітей, хоча в свідоцтвах про народження залишила прочерки.

Прокуратурі вдалося довести, що батько жив з дітьми як мінімум з травня 2016- го по жовтень 2017 го. І за ці 1,5 року жінка отримала від держави допомогу як мати-одиначка в розмірі понад 20 тис. грн. За рішенням суду всі ці гроші доведеться повернути в бюджет.

"Чи не перебуваючи офіційно в шлюбі, усвідомлюючи, що факт встановлення батьківства є підставою для припинення виплат соціальної допомоги як одинокій матері, з прямим умислом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, отримала матеріальну допомогу ..." – йдеться в рішенні суду.

Що цікаво, карають за таке порушення матерів, а ось батьки, які погодилися фактично продати право на дитину за соцдопомогу, залишаються безкарними. Судять матерів, на яких оформляли виплати.

Існуючу проблему також визнають і в Міністерстві соціальної політики. Як заявив глава відомства Андрій Рева в ефірі одного з телеканалів: "людям просто невигідно реєструвати шлюб".

Ретельна перевірка цих та інших подібних випадків дозволила б уникнути зайвих витрат бюджетних коштів. Також варто відзначити, що всі гроші в бюджеті – спільні кошти платників податків, які державні менеджери зобов'язані ефективно розподіляти та інвестувати в суспільно важливі об'єкти і проекти. А ті, хто краде з бюджету, фактично крадуть у всіх платників податків.

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