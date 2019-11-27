Чекають 15 років: у Запоріжжі оголосили багатомільярдний тендер на міст-довгобуд

На завершення будівництва мосту через Дніпро в Запоріжжі, розпочате 15 років тому, зібралися витратити 12,3 млрд гривень.

Тендер на роботи оголосила служба автомобільних доріг Запорізької області, розповіли в Міністерстві інфраструктури в Facebook. Зараз шукають підрядника. "У 2020 році, після визначення переможця тендеру, розпочнеться будівництво першої черги об’єкту – 21 штучної споруди, зокрема двох мостів через р. Дніпро із виїздами на Прибережну магістраль та проспект Соборний", – йдеться в повідомленні.

У Кабміні вимагають добудувати міст протягом 2-3 років. Першу чергу переправи планують завершити за два роки. Міст із трьома смугами руху в кожну сторону з'єднає лівий і правий береги Дніпра і острів Хортицю.

Автотранспортна магістраль через Дніпро в Запоріжжі – складний комплекс, який почали будувати ще в 2004 році. "Його загальна протяжність – 9,1 км. Він включає в себе 26 штучних споруд, зокрема два мости: вантовий завдовжки 660 м, пілони якого заввишки 166 м, і міст через річку Старий Дніпро завдовжки 340 м", – наголосили в міністерстві.

Згідно з даними тендера на ProZorro, очікувана вартість всіх робіт – 12 млрд 340 млн гривень.

Запорізький міст добудують

Як повідомляв OBOZREVATEL, за рік-півтора в Запоріжжі буде відкрита одна сторона мосту, будівництво якого було призупинено багато років назад. Повністю міст буде добудований за два-три роки. Про це повідомив у Facebook радник прем'єр-міністра України Юрій Голик.

Раніше Юрій Голик розповів, як у рекордні терміни вдалося відремонтувати трасу Запоріжжя – Маріуполь. Робота на дорозі велася цілодобово. Всі роботи з асфальту вдалося завершити за 68 днів. Розмітка, знаки, відбійники та інші нюанси були готові рівно через 90 днів.

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