У всьому світі подешевшала нафта: графік

У всьому світі подешевшала нафта. Після активного зростання цін протягом тижня, в п'ятницю, 3 червня, Brent з поставкою у вересні подешевшала на 0,84% – до $42,78 за барель.

Барель нафти марки WTI з поставкою в серпні подешевшав на 0,83% – до $40,31. Про це свідчать дані на лондонській біржі ICE Futures станом на 9:20 за київським часом.

Ціни на нафту TheICE

Ціни на нафту TheICE

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 липня Brent з постачанням у вересні подорожчала на 0,4% – до $42,2 за барель. Барель нафти марки WTI з поставкою в серпні подорожчав на 0,37% – до $39,97.

Саудівська Аравія пригрозила обвалити ціни на нафту, якщо Ангола і Нігерія не почнуть скорочувати її видобуток.