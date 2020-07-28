У Vodafone відреагували на скандал із прийманням платежів з Криму

У Vodafone заявили, що більше не приймають поповнення рахунків з території Криму. Колаж Обозревателя

У компанії "Vodafone Україна" заявили, що припинили приймати платежі з території анексованого Росією Криму.

Про це йдеться у коментарі, який вона надала "Радіо Свобода" після того, як стало відомо, що оператора дозволяє поповнювати рахунки своїх абонентів із території півострова.

"Оскільки "Vodafone Україна" не є фінансовою компанією і всі платежі на рахунки клієнтів приймаються за участю фінансових партнерів – виключно українських компаній, які зареєстровані в Україні, ми провели перевірку всіх підрядників і їхніх партнерів. За її результатами, був розірваний договір із фінансовою компанією, яка приймала платежі в анексованому Криму", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 липня стало відомо, що український оператор мобільного зв'язку Vodafone викрили в тому, що він дозволяє поповнювати рахунки своїх абонентів із території анексованого Криму.

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