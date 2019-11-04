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4 листопада • оновлено в 17:51
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У Вінниці запустили першу АЗС без персоналу: як працює новинка

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У Вінниці відкрили першу в Україні АЗС, на якій немає персоналу. Всі операції автовласники виконують самостійно.

На реалізацію проекту пішло два роки, повідомляє місцевий сайт Vinbazar. Як розповів представник компанії "Global Energy" Максим Поліщук, АЗС працює за принципом самообслуговування.

"Водій приїжджає, обирає пальне (ДТ, 92 або 95), вставляє пістолет в бак, а далі на терміналі вводить потрібну суму і вносить кошти. Розрахуватися за пальне можна готівкою, за допомогою PayPass, банківською або спеціальною паливною карткою. За кожну заправку клієнт отримує чек", – повідомляє видання.

АЗС без персоналу у Вінниці

АЗС без персоналу у Вінниці

vinbazar.com

АЗС без персоналу у Вінниці

АЗС без персоналу у Вінниці

vinbazar.com

АЗС без персоналу у Вінниці

АЗС без персоналу у Вінниці

vinbazar.com

АЗС без персоналу у Вінниці

АЗС без персоналу у Вінниці

vinbazar.com

АЗС без персоналу у Вінниці

АЗС без персоналу у Вінниці

vinbazar.com

АЗС без персоналу у Вінниці

АЗС без персоналу у Вінниці

vinbazar.com

Новини
"Не хочу приховувати": Лукашенко розповів про майбутнє поставок нафти і бензину в Україну

Розробники стверджують, що подібна автоматизована заправка перша в Україні. Спочатку на АЗС буде знаходитися консультант – його завдання допомагати водіям. За місяць власники обіцяють облаштувати віддалену підтримку через спеціальні пристрої на самій станції.

АЗС без персоналу у Вінниці

АЗС без персоналу у Вінниці

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні очікується підвищення вартості дизельного палива, скрапленого та природного газу, що зовсім скоро з'явиться на цінах на заправках і в комунальних платіжках українців.

У Вишгороді, під Києвом, автозаправку Motto звинуватили в обмані клієнтів з кількістю бензину, за який сплачено.

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Тема
АЗС
Місце
Україна
Тег
АЗС в Україні
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Галушкин Петро
Галушкин Петро
Ахахахах! У вас там того гляди скоро первые супермаркеты откроют, а там гляди и интернет появится?
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