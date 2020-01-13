У Верховної Ради вкрали будівлю: підозрюють співробітника Мін'юсту

У держави Україна за допомогою "чорного реєстратора" вкрали будівлю площею 6000 квадратних метрів, що розташована поруч з Мін'юстом.

Нерухомість, яка належала екс-регіоналу Олександру Шепелеву і була заарештована за борги, виявилася переписаною на офшор на Сейшелах. Правоохоронці підозрюють, що схемі допомагав діючий співробітник Мін'юсту. Про це повідомляє "Слідство.інфо".

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Незаконно відчужений будинок Шепелєва Слідство.Інфо

"Шепелєва звинувачують у розкраданні понад 200 млн гривень "Родовід банку", а також у замовленні кількох вбивств правоохоронців. Суд заарештував власність його родини і заборонив реєстраторам вчиняти будь-які дії в цьому будинку. Приміщення могло відійти державі. Однак приватний нотаріус скасував арешт. Підставою стало підроблене рішення суду. Будівлю перереєстрували на сейшельську компанію "Амітел Холдинг Лімітед". Правоохоронці припускають, що ця фірма належить Шепелеву", – сказано в публікації.

Незабаром суд повторно заарештував цю нерухомість, однак арешт зняли за такою ж схемою. За версією правоохоронців, до неї був причетний Сергій Муріхін. Така людина працює в Міністерстві юстиції. Під час обшуків у нього вдома поліція виявила, що Муріхін користувався мобільним телефоном одного з учасників схеми.

За такою ж схемою у Верховної Ради було вкрадено сусідній п'ятиповерховий будинок. Але його вдалося повернути державі.

Незаконно відчужене будівлю ВР Слідство.Інфо

"В обох випадках незаконну реєстрацію майна проводив один орган – КП "Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу". Його створили у липні 2018 року. Його керівником став Шаміль Мутайламов. Він, як і Максим Зінов'єв, на якого записали будівлю парламенту, прописаний в Луганську. Влітку 2019 року Мін'юст скасував акредитацію цього реєстратора", – сказано в публікації.

У держави вкрали будівлю

Як повідомляв OBOZREVATEL, гуртожиток Київського національного університету технологій та дизайну в столиці України тривалий час незаконно використовували як готель.

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