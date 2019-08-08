У Чорнобилі почнуть продавати "атомну горілку": в чому особливість

Вчені створили першу в світі "Чорнобильську горілку". В її основі – вода і зерно із Зони відчуження.

Незвичайний продук отримав назву Atomik, а його "автори" - професор Джим Сміт з Портсмутського універститету (Великобританія) і дослідники, які багато років працювали біля ЧАЕС і вивчали, як територія відновлюється після аварії. Про це пише "BBC News Україна".

Проект почався з вирощування зернових на місцевій фермі. "Вона не більше радіоактивна, ніж будь-яка інша горілка. Ми получл зерно, яке було трохи забруднене, і воду з Чорнобильської зони, а потім дистилювали її", – говорить професор Сміт.

Як уточнюють в Державному агентстві з управління зоною відчуження, для виготовлення експериментальної партії використовувалася вода з чорнобильських свердловин. Дистильований алкоголь розводили з мінеральною водою з глибокого водоносного шару в місті Чорнобиль, який має схожий хімічний склад з грунтовими водами регіону Шампань у Франції.

Місце, де "народилась" горілка

Він додає, що в лабораторії намагалися знайти ознаки радіоактивності, але фон в продукті виявився навіть нижче, ніж могли зафікіровать прилади.

Видання повідомляє, що в проекті по створенню горілки Atomic брав участь дослідник з українського Гідрометцентру Геннадій Лаптєв. За його словами, землю в Зоні відчуження можна використовувати продуктивно.

Професор Сміт сподівається, що виготовлену горілку вдасться продати, а кошти направити на допомогу громадам, які мешкають довкола зони відчуження.

Зараз в рамках проекту була виготовлена тільки одна пляшка горілки Atomik. Але, за словами професора Сміта, до кінця 2019 року їх, за планами, буде вже 500. Продавати напій планують туристам, які останнім часом відвідують зону відчуження все частіше.

"Чорнобильська горілка" bbc.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський пропонує зробити з Чорнобильської зони одну з точок економічного зростання для України. Про це він заявив 10 липня в ході свого візиту на ЧАЕС, відзначивши, що спочатку буде створений "зелений коридор" для туристів і прибрані передумови для корупції.

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