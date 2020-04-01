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1 квітня • оновлено в 12:30
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У Британії рекордно оштрафували банк, що порушив санкції проти РФ

2.3т
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Британський банк Standard Chartered Bank оштрафували на рекордну суму 20,47 млн фунтів за те, що він порушив режим санкцій, введений проти російського "Сбербанку".

Рішення було ухвалено Британським управлінням з застосування фінансових санкцій, повідомляє "Європейська правда". Це найбільший штраф, який британський регулятор будь-коли накладав.

"Штраф на суму 20,47 млн фунтів стерлінгів було виписано лондонському банку за те, що він кредитував турецький DenizBank, який на той час був "дочкою" Сбербанку і потрапив під санкції ЄС", – сказано в публікації.

Standard Chartered Bank видав у період з квітня 2015 року по січень 2018 року DenizBank 102 кредити. Сбербанк же потрапив під санкції ЄС в 2014 році. Таким чином, обмеження поширювалися і на DenizBank.

Законодавство ЄС забороняє видавати кредити з терміном погашення більше 30 днів організаціям, що потрапили під санкції. При цьому частина кредитів, виданих лондонським банком, не порушувала санкції.

У 2019 російський Сбербанк продав свою "дочку" DenizBank через санкції.

Санкції проти Росії

Санкції проти Росії

Obozrevatel

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Санкції проти Росії
Місце
Великобританія
Тег
Ощадбанк Росії
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну вот и думайте, против кого нацелены "антироссийские" санкции...
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Економіка Ринки та компанії

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