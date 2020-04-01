У Британії рекордно оштрафували банк, що порушив санкції проти РФ

Британський банк Standard Chartered Bank оштрафували на рекордну суму 20,47 млн фунтів за те, що він порушив режим санкцій, введений проти російського "Сбербанку".

Рішення було ухвалено Британським управлінням з застосування фінансових санкцій, повідомляє "Європейська правда". Це найбільший штраф, який британський регулятор будь-коли накладав.

"Штраф на суму 20,47 млн фунтів стерлінгів було виписано лондонському банку за те, що він кредитував турецький DenizBank, який на той час був "дочкою" Сбербанку і потрапив під санкції ЄС", – сказано в публікації.

Standard Chartered Bank видав у період з квітня 2015 року по січень 2018 року DenizBank 102 кредити. Сбербанк же потрапив під санкції ЄС в 2014 році. Таким чином, обмеження поширювалися і на DenizBank.

Законодавство ЄС забороняє видавати кредити з терміном погашення більше 30 днів організаціям, що потрапили під санкції. При цьому частина кредитів, виданих лондонським банком, не порушувала санкції.

У 2019 російський Сбербанк продав свою "дочку" DenizBank через санкції.

Санкції проти Росії Obozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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