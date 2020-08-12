В Україні почали масово торгувати нелегальними цигарками. Фотофакт

В Україні у багатьох містах на вулицях з'явились точки з продажу контрабандних цигарок.

Про це повідомив блогер Євген Плінський у Telegram у середу, 12 серпня.

"По всій країні, одночасно, з'явилися точки з продажу контрабандних сигарет блоками. Без акцизних марок, з написами від російської до арабської мови. При цьому точки працюють відкрито, не соромлячись, з повною викладкою", – повідомив блогер.

Плінський опублікував декілька фотографій з такою торгівлею та пояснив, що перший знімок зроблено у Києві на вулиці Порика, другий біля станції метро "Деміївська", третій – у Харкові, а четвертий – біля станції метро "Дарниця" у Києві.

Продаж контрабандних цигарок в Україні Telegram / Євген Плінський

Продаж контрабандних цигарок в Україні Telegram / Євген Плінський

Продаж контрабандних цигарок в Україні Telegram / Євген Плінський

Продаж контрабандних цигарок в Україні Telegram / Євген Плінський

Продаж контрабандних цигарок в Україні Telegram / Євген Плінський

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці червня під Одесою затримали велику партію контрабандних сигарет. Правоохоронці розкрили схему, до реалізації якої може бути причетний новопризначений заступник начальника Одеської митниці Державної митної служби України Денис Пудрик.

На Закарпатській митниці затримали партію контрабандної електроніки, яку намагалися провезти через українсько-словацький кордон. Від самого початку партію ґаджетів оцінили в 100 млн грн, але потім частина товару на 7 млн грн просто зникла за дивних обставин.