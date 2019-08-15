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У Туреччині захотіли скасувати all inclusive: що тепер буде

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Турецькі торговці, які працюють у курортних містах, вимагають від влади країни змінити стандарти системи all inclusive в готелях.

Вони скаржаться на "жебраків"-туристів, які сидять в номерах, не їздять на екскурсії і майже нічого не купують в магазинах. Про це сказано в матеріалі на сайті російської Асоціації туроператорів.

За даними Турецького статистичного інституту, відпочивальники з кожним роком витрачають все менше грошей. Якщо в 2003 році турист витрачав в середньому $850, а в 2015 році – $756 доларів, то за підсумками другого кварталу 2019 року середні витрати туриста склали $624.

Представники турецької торгівлі вважають, що all inclusive "вбиває" їх бізнес. Тому вони звернулися до Міністерства туризму і культури Туреччини з проханням переглянути стандарти all inclusive і визначити райони, де робота готелів в такому форматі не буде завдавати шкоди іншому бізнесу.

А ремісники Аланії ставлять питання ще більш кардинально: не просто "визначити райони", а заборонити готелям в центрі міста працювати в форматі all inclusive.

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У публікації відзначають, що Туреччина взяла курс на "якісного" туриста, який здатний за одну поїздку витратити не менше $1000.

Цікаво, що не в останню чергу турки звинувачують у своїх бідах гостей з Росії. Їх на місцевих курортах до половини від загального числа відпочиваючих.

"Як вважають представники турецьких приймаючих компаній, туристи дійсно стали менше витрачати. Перша причина стосується всіх іноземців: напрямок популярний, багато людей відпочивають в Туреччині не вперше, так що екскурсії та місцевий шопінг їм вже "приїлися". Крім того, в 2019-му році ціни в турецьких готелях виросли на російському ринку на 20-30%. Так що більшу частину коштів, відкладених на відпочинок, туристи витратили на проживання", – сказано в публікації.

Турки виступають проти системи all inclusive

Турки виступають проти системи all inclusive

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Туреччині, яка є одним з найпопулярніших курортів серед українців, назвали середню суму, яку витрачає турист в країні за період відпочинку.

За даними Інституту статистики Туреччини (TÜİK), в середньому іноземний турист витрачає в країні 607 доларів, представники турецької діаспори – 766 доларів за період перебування. В середньому витрата для туриста становить 625 доларів.

Низькі ціни на відпочинок в Туреччині обумовлені не тільки розвиненою туристичною інфраструктурою, але і заниженням вартості з боку туроператорів. Про це в ефірі ObozTV розповів провідний експерт в сфері туризму Олександр Новиковський. Він застеріг українців від покупки занадто дешевих путівок – це загрожує тривалим очікуванням у аеропортах і проблемами з поселенням в готелі.

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Тема
відпочинок
Місце
Туреччина
Тег
туризм
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Maxonin Igor
Maxonin Igor
Отменят вообще ни кто не поедет .
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Serov Oleg
Serov Oleg
свидомые,как саранча....сжирают все съедобное,и не очень...
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Виня Ксения
Виня Ксения
Serov Oleg, хорошо сказано о нищем быдле с рассеи.
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