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У Трампа підтвердили початок торгової війни з Китаєм

1.1тЧитати новину російською

Влада США ввела додаткові мита в розмірі 25% на 1,1 тис. найменувань китайських товарів на загальну суму приблизно в $ 50 млрд.

Про це йдеться в прес-релізі Управління торгового представника США. Список товарів, які будуть обкладатися митами, переважно містить продукцію промислових секторів економіки, які належать до програми "Зроблено в Китаї-2025".

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Також митами обкладатимуться товари, що відносяться до авіакосмічної галузі, інформаційних та телекомунікаційних технологій, робототехніки, промислового машинобудування, виробництва нових матеріалів і автомобілебудування. Відзначається, що список може бути скоректований за запитом американських компаній, зацікавлених в імпорті певних китайських товарів.

"Нам необхідно вжити рішучих заходів, щоб захистити лідерство США в сфері технологій і інновацій від безпрецедентної загрози, викликаної крадіжкою нашої інтелектуальної власності Китаєм, примусовою передачею американських технологій і кібератаками на наші комп'ютерні мережі", - заявив торговий представник США Роберт Лайтхайзер.

У Мінкомерції КНР вже заявили про те, що в зв'язку з введенням Вашингтоном мит на ряд товарів з Китаю всі досягнуті раніше торгові домовленості з США втрачають силу.

Нагадуємо, що в травні Китай і США досягли згоди з питань економіки і торгівлі, пообіцявши не розв'язувати торгову війну. За підсумками зустрічі сторони домовилися припинити вводити загороджувальні тарифи у відношенні один до одного і зміцнити торговельне співробітництво.

18 травня стало відомо, що Китай запропонував США пакет заходів для скорочення дефіциту торгового балансу на 200 млрд долл.

Стосунки між США і Китаєм загострилися в цьому році після того, як американська сторона прийняла протекціоністські заходи, що торкнулися китайських товарів. Однією з причин обмежень став високий рівень торгового дефіциту. Після цього сторони ввели по відношенню один до одного ряд торгових обмежень, які викликали невдоволення як у Вашингтоні, так і в Пекіні.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що 6 квітня США оголосили про намір ввести мита для китайської електроніки, авіаційних деталей, супутників, медикаментів - всього в списку 1300 найменувань, обсяг імпорту яких становить 50 млрд дол. В рік. Пекін відповів 25-відсотковим митом на імпорт певних товарів, річний обсяг ввезення яких становить приблизно таку ж суму.

15 червня президент США Дональд Трамп схвалив введення мит щодо продукції, імпортованої в Штати з Китайської народної республіки. Сума, на яку американський президент схвалив мита за даними ЗМІ, перевищила 50 млрд дол.

Читайте всі новини по темі "торгові війни" на сайті "Обозреватель".

Тема
торгові війни
Місце
США
Об'єкти
СШАповернення товарів
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