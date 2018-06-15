У Трампа підтвердили початок торгової війни з Китаєм

Влада США ввела додаткові мита в розмірі 25% на 1,1 тис. найменувань китайських товарів на загальну суму приблизно в $ 50 млрд.

Про це йдеться в прес-релізі Управління торгового представника США. Список товарів, які будуть обкладатися митами, переважно містить продукцію промислових секторів економіки, які належать до програми "Зроблено в Китаї-2025".

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Також митами обкладатимуться товари, що відносяться до авіакосмічної галузі, інформаційних та телекомунікаційних технологій, робототехніки, промислового машинобудування, виробництва нових матеріалів і автомобілебудування. Відзначається, що список може бути скоректований за запитом американських компаній, зацікавлених в імпорті певних китайських товарів.

"Нам необхідно вжити рішучих заходів, щоб захистити лідерство США в сфері технологій і інновацій від безпрецедентної загрози, викликаної крадіжкою нашої інтелектуальної власності Китаєм, примусовою передачею американських технологій і кібератаками на наші комп'ютерні мережі", - заявив торговий представник США Роберт Лайтхайзер.

У Мінкомерції КНР вже заявили про те, що в зв'язку з введенням Вашингтоном мит на ряд товарів з Китаю всі досягнуті раніше торгові домовленості з США втрачають силу.

Нагадуємо, що в травні Китай і США досягли згоди з питань економіки і торгівлі, пообіцявши не розв'язувати торгову війну. За підсумками зустрічі сторони домовилися припинити вводити загороджувальні тарифи у відношенні один до одного і зміцнити торговельне співробітництво.

18 травня стало відомо, що Китай запропонував США пакет заходів для скорочення дефіциту торгового балансу на 200 млрд долл.

Стосунки між США і Китаєм загострилися в цьому році після того, як американська сторона прийняла протекціоністські заходи, що торкнулися китайських товарів. Однією з причин обмежень став високий рівень торгового дефіциту. Після цього сторони ввели по відношенню один до одного ряд торгових обмежень, які викликали невдоволення як у Вашингтоні, так і в Пекіні.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що 6 квітня США оголосили про намір ввести мита для китайської електроніки, авіаційних деталей, супутників, медикаментів - всього в списку 1300 найменувань, обсяг імпорту яких становить 50 млрд дол. В рік. Пекін відповів 25-відсотковим митом на імпорт певних товарів, річний обсяг ввезення яких становить приблизно таку ж суму.

15 червня президент США Дональд Трамп схвалив введення мит щодо продукції, імпортованої в Штати з Китайської народної республіки. Сума, на яку американський президент схвалив мита за даними ЗМІ, перевищила 50 млрд дол.