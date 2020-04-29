У Тернополі не відкриють ринки 1 травня незважаючи на дозвіл Кабміну
У Тернополі керівники місцевих продовольчих ринків відмовились їх відкривати – попри дозвіл уряду це зробити.
Про це повідомили на сторінці Тернопільського міського штабу для боротьби з коронавірусом у Facebook в середу, 29 квітня.
"Сьогодні на засіданні штабу обговорили можливість відкриття продовольчих ринків. Зважаючи на ріст захворюваності на коронавірус, керівники ринків наголосили, що не хочуть ризикувати здоров’ям як своїх працівників, так і тернополян. Тому ухвалили рішення: до 11 травня продовольчі ринки у Тернополі не відкривати", – йдеться в заяві.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні дозволили роботу продовольчих і аграрних ринків з 1 травня. Вони знову можуть відкритися, незважаючи на введений карантин в країні, якщо виконають відповідні санітарні норми.
Від самого ранку в понеділок, 27 квітня, відбулися пікети представників малого бізнесу у Чернівецькій та Вінницькій областях у зв'язку із закриттям ринків через карантин.
Також у Запоріжжі та Мелітополі підприємці влаштували масові протести через карантин.
29 квітня розпочалася акція протесту підприємців під Кабміном. Вони вимагали скасувати карантин з 1 травня. Під час акцій мітингувальники влаштували сутички з поліцією.