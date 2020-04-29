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29 квітня • оновлено в 17:53
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У Тернополі не відкриють ринки 1 травня незважаючи на дозвіл Кабміну

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У Тернополі керівники місцевих продовольчих ринків відмовились їх відкривати – попри дозвіл уряду це зробити.

Про це повідомили на сторінці Тернопільського міського штабу для боротьби з коронавірусом у Facebook в середу, 29 квітня.

У Тернополі ринки вирішили не відкривати

У Тернополі ринки вирішили не відкривати

"Сьогодні на засіданні штабу обговорили можливість відкриття продовольчих ринків. Зважаючи на ріст захворюваності на коронавірус, керівники ринків наголосили, що не хочуть ризикувати здоров’ям як своїх працівників, так і тернополян. Тому ухвалили рішення: до 11 травня продовольчі ринки у Тернополі не відкривати", – йдеться в заяві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні дозволили роботу продовольчих і аграрних ринків з 1 травня. Вони знову можуть відкритися, незважаючи на введений карантин в країні, якщо виконають відповідні санітарні норми.

Від самого ранку в понеділок, 27 квітня, відбулися пікети представників малого бізнесу у Чернівецькій та Вінницькій областях у зв'язку із закриттям ринків через карантин.

Також у Запоріжжі та Мелітополі підприємці влаштували масові протести через карантин.

29 квітня розпочалася акція протесту підприємців під Кабміном. Вони вимагали скасувати карантин з 1 травня. Під час акцій мітингувальники влаштували сутички з поліцією.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Робота в Україні Карантин в Україні
Місце
Україна
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Економіка Ринки та компанії

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