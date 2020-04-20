У Сумах школа заплатила депутату мільйон за вікна і двері, на які скинулися батьки

У Сумах керівництво однієї зі шкіл та фірму, що належить місцевому депутату, запідозрили у привласненні 1,2 млн грн, які місцевий бюджет дав на заміну вікон і дверей.
Як з'ясувалося, частину робіт виконали роком раніше, при чому, за гроші батьків учнів. Про це з посиланням на матеріали суду повідомляють "Наші гроші".
Йдеться про посадових осіб школи №20, які, як вважає прокуратура, вступили у змову з представниками фірми "Тімвел" і присвоїли гроші без виконання робіт або ж виконали їх частково, відзвітувавши про більший об'єм.
Ремонт у школі №20 в Сумах
"За даними правоохоронців, заміна частини віконних та дверних блоків в приміщенні, на яку у 2018 р. виділено 1,26 млн грн., фактично була здійснена у 2017 р. за гроші батьків учнів школи №20. Для заміни віконних та дверних блоків у школі, у грудні 2018 р. цей навчальний заклад уклав з приватною фірмою "Тімвел" договір на 1,26 млн грн. Фірма отримала підряд без конкуренції", – йдеться в публікації
Суд надав слідчим доступ до банківського рахунку "Тімвел".
У матеріалі відзначають, що власником і керівником фірми "Тімвел" є Олександр Тимчук.
У 2010-2015 роках він був депутатом Сумської міськради з фракції партії "Рідне місто", від якої йшов у мери колишній градоначальник Геннадій Мінаєв. У 2015 р. Тимчук балотувався до Сумської міськради від "Блоку Петра Порошенка "Солідарність", але не пройшов.
Згідно з "Прозорро", за останні 4 роки "Тімвел" виграв тендерів на загальну суму 96,15 млн грн.
Як повідомляв OBOZREVATEL, за перші три місяці 2020 року до державного бюджету надійшло 14 тисяч гривень від реалізації майна, а також коштів, конфіскованих за вчинення корупційних і пов'язаних з корупцією правопорушень.
Колишні чиновники Служби зовнішньої розвідки України здійснили злочинні дії, які завдали державі збитків на 2,2 млн гривень.
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