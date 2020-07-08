У США збільшать військову допомогу Україні: стільки отримаємо

Демократи в США запропонували на 25 мільйонів доларів збільшити військову допомогу Україні в 2021 році. Так, вона може скласти 275 мільйонів доларів.

Про це йдеться в оприлюдненому на сайті Комітету з асигнувань Палати представників Конгресу США проєкті бюджету на наступний рік. Додаткові кошти передбачається витратити на підготовку особового складу, озброєння, логістику і розвідку.

Крім того, наголошується, що в разі будь-яких невиправданих затримок у виплаті допомоги Конгрес США повинен бути проінформований американським міністром оборони, яким з 2017 року є Марк Еспер.

У той же час проєкт бюджету ще повинен пройти етапи затвердження в Палаті представників США і в американському Сенаті, а потім його зможе підписати глава держави.

Фінансовий рік у країні почнеться 1 жовтня.

Нагадаємо, рішення виділити Україні 250 мільйонів доларів в якості військової допомоги в 2020 фінансовому році Пентагон оголосив в червні. Засоби передбачалося використати на додаткове навчання військовослужбовців, закупівлю обладнання та консультації, "спрямовані на зміцнення спроможності України більш ефективно захищатися від російської агресії", підкреслили в американському оборонному відомстві.

Як писав OBOZREVATEL, в середині травня США передали Україні черговий вантаж з військовою допомогою для використання в зоні ООС на Донбасі загальною вартістю понад $25 млн.

Дослідницький комітет Республіканської партії США представив у Конгресі доповідь з пропозиціями визнати Росію "країною – спонсором тероризму" і ввести нові санкції проти компаній і окремих осіб.