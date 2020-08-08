У США закликали змінити підхід до санкцій проти Росії

Колишні амениканські високопосадовці та політики опублікували відкритого листа, у якому закликали зробити санкції проти Росії більш гнучкими та посилити з нею співпрацю.

Про це з посиланням на видання Politico повідомив "Бабель". Автори листа вважають, що американсько-російські відносини зайшли у глухий кут, який загрожує національним інтересам США. А ризик протистояння, яке може перерости в ядерну війну, знову став реальним.

Автори вважають, що американцям потрібно змінити свою політику. Росія ускладнює дії американців і перешкоджає їм, особливо на периферії Європи та в Азії: вона захопила частини території Грузії та України, кидає виклик ролі США як світового лідера та втручається у внутрішню політику країни. Попри це, з нею потрібно "досягнути найбільш вигідного та безпечного балансу".

Що запропонували автори листа

Потрібно знайти спосіб ефективно вирішити питання російського втручання в американські вибори та запобігти будь-якій спробі змінити хід голосування. Автори публікації вважають, що американцям варто накладати санкції на росіян, які використовують викрадену інформацію як зброю, переконатися, що російські хакери не зможуть зламати важливі системи, і спростовувати російську дезінформацію. Але водночас "потрібно розпочати непублічні переговори з Росією та звернути увагу на те, що обидві сторони здатні завдати істотної шкоди критично важливій інфраструктурі опонента".

Немає жодного сенсу двом країнам, здатним знищити одна одну за 30 хвилин і покласти край людській цивілізації, мати погані дипломатичні відносини. У листі зазначається, щочерез кризу в Україні США розірвали важливі контакти з російськими урядовцями, закрили консульства та скоротили персонал посольств. Проте автори пишуть, що дипломатичні контакти потрібні як складова безпеки — щоб мінімізувати помилки та прорахунки, здатні призвести до війни, непотрібної обом країнам: "Відновлення нормальних дипломатичних контактів із Росією має бути головним пріоритетом Білого дому та підтримуватися Конгресом".

Стратегія США щодо Росії має бути такою ж, як за часів Холодної війни, і пролягати між збалансованою стриманістю і готовністю до розрядки. Американці повинні "утримувати оборону". Але водночас залучати Росію до діалогу, який би сприяв зменшенню недовіри і ворожості та фокусувався на безпекових викликах, з якими стикаються обидві країни.

Важливо відновити лідерство США та Росії з ядерного питання . Зокрема, продовжити дію договору про скорочення та обмеження наступальних озброєнь. А після цього — перейти до наступної фази контролю над озброєннями, яка посилить ядерну стабільність і дозволить пристосуватися до світу, в якому багато ядерних держав.

Санкції мають бути складовою політики США стосовно Росії, проте вони повинні бути обґрунтованими. А також використовуватися разом з іншими елементами національної влади, зокрема дипломатією. На думку авторів листа, постійне збільшення санкцій як покарання для Росії за дії у Криму, на сході України, отруєння в Солсбері, порушення Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, втручання в американські вибори "зменшує шанси на те, що Москва змінить свій курс".

Росія за часів Володимира Путіна оперує в межах російського націоналізму. Наступник Путіна, навіть якщо він матиме більш демократичні погляди, імовірно, діятиме за схожим принципом. Будувати політику щодо Росії на припущенні, що США вдасться змінити цю стратегію, є помилкою, проте дотримуватися чинної політики теж було б нерозумно: "Ми повинні будувати відносини з Росією з огляду на те, якою вона є, а не на те, якою ми хочемо її бачити".

Як повідомляв OBOZREVATEL, сенатори США пригрозили оператору німецького порту Мукран "фінансовим руйнуванням" у разі продовження робіт над російським газопроводом "Північний потік-2".