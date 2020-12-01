США можуть через кілька тижнів назавжди зупинити "Північний потік-2", – вчений із Гарвардського університету

Тетяна Павлова Ринки та компанії 16:50, 1.12.2020 Оновлено: 16:57, 1.12.2020

Ухвалення Конгресом США законопроєкту про оборонну політику країни на 2021 рік покладе кінець прагненням Кремля завершити будівництво "Північного потоку-2". Цей документ можуть ухвалити вже за декілька тижнів.

Про це заявив лікар із Гарвардського університету, колишній радник з питань енергетичної безпеки в Держдепі Бенджамін Шмітт, передає ТСН.ua.

Він зазначив, що цей документ включає останній пакет санкцій США, які будуть поширюватися на страхові і компанії з технічної сертифікації, що обслуговують газопровід, а тому його запуск малоймовірний.

"Навіть якщо "Газпром" або інші російські фірми просто погодяться із санкціями і знайдуть спосіб повільно завершити будівництво трубопроводу, можливо, навіть без міжнародних страховиків, малоймовірно, що якась авторитетна західна сертифікаційна компанія піде на санкційний ризик, щоб надати таку сертифікацію, що дозволить ввести проєкт у дію. Цю позицію підтверджує оголошення сертифікаційної фірми DNV GL (норвезька компанія, яка брала участь у будівництві газопроводу – Ред.) про скорочення діяльності під впливом нових санкцій проти "Північного потоку-2", призупинивши свою роботу над проєктом. Це величезний удар по потенціалу введення проєкту в дію", – каже Шмітт.

За його словами, США вбачають у будівництві російського газопроводу загрозу національній безпеці, пов'язаної із суверенітетом України, європейською енергетичною безпекою та протидією російському впливу в Європі.

Водночас Шмітт зауважив, що Вашингтон розглядав ситуацію з будівництвом газопроводу двояко. "Або проєкт запуститься і матиме негативний вплив на національну безпеку, або його зупинять, пом'якшивши ці занепокоєння", – зазначає американський експерт.

Він додав, що проти цього російського проєкту виступають як представники демократичної, так і республіканської партій. "Опозиція ("Північному потоку-2" – Ред.) зосереджена на протидії злочинному впливу Росії в трансатлантичному співтоваристві та підтримці національної безпеки та стратегічної стабільності України. Підтримка санкцій щодо зупинки проєкту вже багато років є двопартійною на Капітолійському пагорбі", – підсумував Шмітт.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Санкції США є головною перешкодою для завершення будівництва "Північного потоку-2". З 20 жовтня вони стосуються страхових і сертифікованих компаній, які працюють із судами.

  • Без сертифікації та страхування добудувати і запустити газопровід не вдасться. За оцінкою Nord Stream 2 AG, обмеження зачеплять понад сотню європейських компаній.

  • Держдепартамент США опублікував роз'яснення, в якому говориться, що під американські санкції будуть потрапляти не тільки компанії, що надають судна для будівництва "Північного потоку-2", а й ті, що займаються модернізацією суден, які повинні його добудувати, встановлюють на них необхідне обладнання або фінансують ці процеси.

  • На початку року Росія обіцяла добудувати проєкт наприкінці 2020-го або на початку 2021 року, але поки роботи не починалися. Найвірогіднішим кандидатом на роль трубоукладника залишається судно "Академік Черський", яке з травня перебуває в Балтійському морі. Проблемою залишається відсутність страховки, без якої укладати труби у водах Данії не можна.

  • Німецьке видання Bild вважає, що США під керівництвом новообраного президента Джо Байдена зможе назавжди зупинити "Північний потік-2". До того ж надії росіян на те, що новий глава держави зможе пом'якшити санкції, марні.

  • Також уряд США готує нові списки компаній, які можуть потрапити під санкції через роботу з проєктом "Північний потік-2".

  • 1 грудня видання Bloomberg повідомило, що Росія відновить будівництво "Північного потоку-2" після року простою.

    Роботи були зупинені після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа ввела обмежувальні заходи проти компаній, які долучені до будівництва газопроводу.

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Економіка Ринки та компанії

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