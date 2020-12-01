США можуть через кілька тижнів назавжди зупинити "Північний потік-2", – вчений із Гарвардського університету

Ухвалення Конгресом США законопроєкту про оборонну політику країни на 2021 рік покладе кінець прагненням Кремля завершити будівництво "Північного потоку-2". Цей документ можуть ухвалити вже за декілька тижнів.

Про це заявив лікар із Гарвардського університету, колишній радник з питань енергетичної безпеки в Держдепі Бенджамін Шмітт, передає ТСН.ua.

Він зазначив, що цей документ включає останній пакет санкцій США, які будуть поширюватися на страхові і компанії з технічної сертифікації, що обслуговують газопровід, а тому його запуск малоймовірний.

"Навіть якщо "Газпром" або інші російські фірми просто погодяться із санкціями і знайдуть спосіб повільно завершити будівництво трубопроводу, можливо, навіть без міжнародних страховиків, малоймовірно, що якась авторитетна західна сертифікаційна компанія піде на санкційний ризик, щоб надати таку сертифікацію, що дозволить ввести проєкт у дію. Цю позицію підтверджує оголошення сертифікаційної фірми DNV GL (норвезька компанія, яка брала участь у будівництві газопроводу – Ред.) про скорочення діяльності під впливом нових санкцій проти "Північного потоку-2", призупинивши свою роботу над проєктом. Це величезний удар по потенціалу введення проєкту в дію", – каже Шмітт.

За його словами, США вбачають у будівництві російського газопроводу загрозу національній безпеці, пов'язаної із суверенітетом України, європейською енергетичною безпекою та протидією російському впливу в Європі.

Водночас Шмітт зауважив, що Вашингтон розглядав ситуацію з будівництвом газопроводу двояко. "Або проєкт запуститься і матиме негативний вплив на національну безпеку, або його зупинять, пом'якшивши ці занепокоєння", – зазначає американський експерт.

Він додав, що проти цього російського проєкту виступають як представники демократичної, так і республіканської партій. "Опозиція ("Північному потоку-2" – Ред.) зосереджена на протидії злочинному впливу Росії в трансатлантичному співтоваристві та підтримці національної безпеки та стратегічної стабільності України. Підтримка санкцій щодо зупинки проєкту вже багато років є двопартійною на Капітолійському пагорбі", – підсумував Шмітт.

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