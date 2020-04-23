США розслідують, як Кремль допоміг біржовикам заробити на падінні нафти

США і Великобританія намагаються з'ясувати, чи міг витік інформації про переговори Росії з нафтовидобувними країнами допомогти біржовим спекулянтам заробити сотні мільйонів доларів на коливанні цін.

Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (СFTC) США почала перевірку можливого витоку даних про переговори ОПЕК+, говориться в публікації Bloomberg. Також підозрілі угоди з ф'ючерсними контрактами вивчає Британське управління з фінансового регулювання і нагляду (FCA).

Джерела агентства повідомили, що імена торговців, які нагріли руки на таких угодах, не встановлені. Але вже відомо, що це не російські чиновники. Проте у слідчих є підстави вважати, що біржовики "наймають людей зі зв'язками в Кремлі", щоб отримувати інсайди.

Перевірка вивчає угоди на біржовий групі CME Group. У неї входять Чиказька товарна біржа, Чиказька торгова палата і Нью-Йоркська товарна біржа.

Офіційні представники CFTC і FCA відмовилися від коментарів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в понеділок, 20 квітня, в один з моментів ціни досягали мінус $40,32 за барель. Негативна ціна викликана тим, що перед виконанням контрактів власники нафти змушені платити її покупцям, щоб позбутися від сировини в умовах гострого дефіциту ємностей для його зберігання.

Обвал цін на нафту в "чорний понеділок" 20 квітня привів до розорення спекулянтів на Московській біржі. Вони не тільки втратили потенційно наявні у них 400 млн рублів, а й виявилися винні вдвічі більше.

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