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У США накинулись на Україну через продаж "Мотор Січі"

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Україна повинна захищати свої оборонні технології і прораховувати наперед загрози для безпеки від продажу Китаю авіазаводу "Мотор Січ".

Таку думку висловив радник президента США Джон Болтон, який у вівторок, 27 серпня, приїхав в Україну, передає "Радіо Свобода".

За його словами, Китай має довгострокову стратегію збільшити свій вплив в усьому світі. А доступ до українських технологій може спростити цю задачу. Він заявив, що не обговорюватиме цю тему з керівництвом "Січі", однак вважає, що питання є важливим не тільки для України, але і інших країн – США, Європи, Японії, Австралії, Канади.

"Мова йде про зусилля Китаю використовувати позитивний торговий баланс цієї країни для того, щоб отримати економічні важелі в різних країнах світу, щоб отримати вигоду від оборонних технологій, які розробили інші країни. Ми в США маємо механізми, щоб захистити ті наші галузі, що стосуються національної безпеки. Україна теж повинна розглянути таку можливість", – сказав Болтон.

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Болтон ухилився від прямого запитання, чи проти він продажу заводу. Але натякнув, що уряд Украни "має право захищати свою оборонну галузь і прагнути добробуту для українського народу".

При цьому Китай, на його думку, щоб отримати "Мотор Січ", може йти на будь-які підкупи.

"Ми бачили, як Китай працює в ряді країн світу: здається, що їх угоди містять дуже сприятливі умови фінансування, але трохи пізніше вони виявляються не такими сприятливими. Якщо говорити прямо, то китайці пішли на відверто корупційних дій у багатьох країнах, щоб гарантувати комерційний успіх для своїх компаній. І думаю, що якщо боротьба з корупцією є в Україні одним з пріоритетів, то останнє, що хотів би бачити український народ, – це ще більше корупції, яка заходить в країну ззовні", – підбив підсумок радник Трампа.

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Китай хоче купити технології "Мотор Січі"

Китай хоче купити технології "Мотор Січі"

mil.in.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, українське авіабудівне підприємство "Мотор Січ" (знаходиться в Запоріжжі) стало предметом обговорень у владних кабінетах найбільших держав. Підприємство продають Китаю, який традиційно відстає в авіації від передових держав. У США ж бояться, що угода може нашкодити їх безпеки, так як вплине на військовий потенціал давнього опонента.

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Тема
Політичні скандали в США
Місце
Україна
Тег
"Мотор Січ"
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