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У США найбільший літак у світі виставили на продаж: названа ціна

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Єдиний літак-носій Stratolaunch, який є найбільшим в світі, виставили на продаж. Серед потенційних покупців називають главу SpaceX Ілона Маска і власника Blue Origin (і засновника Amazon) Джефрі Безоса.

Про це повідомляє видання CNBC. Холдинг Vulcan виставив разом з літаком на продаж дослідно-конструкторські розробки, пов'язані з проектом.

Stratolaunch оцінили в 400 мільйонів доларів. У цю суму входять і ангари, і права інтелектуальної власності. У літака два 70-метрових фюзеляжу, які з'єднані загальним крилом довжиною більше футбольного поля. Як передає американський телеканал CNBC, літак продає інвестиційний конгломерат "Вулкан". Його власник, співзасновник корпорації "Майкрософт" Пол Аллен помер в минулому році від раку. З чим пов'язане рішення розлучитися з проектом, не уточнюється.

Stratolaunch

Stratolaunch

вікіпедія

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У Росії екстрено сів літак із пасажирами: що трапилося

Stratolaunch Model 351 - американський літак-носій, елемент авіаційно-космічної системи повітряного старту Stratolaunch.

Літак має двухфюзеляжную конструкцію, оснащений шістьма двоконтурними турбореактивними двигунами Pratt & Whitney PW4056. На поточний момент є літаком з найдовшим крилом в історії авіації.

  • Довжина: 72,5 м або 84,7 м

  • Довжина крила: 117,3 м

  • Висота: 5,2 м

  • Площа крила: 30,75 м²

  • Профіль крила:

  • Маса порожнього 226 596 кг

  • Зовнішня корисне навантаження: 250 000 кг

  • Нормальна злітна маса 340 194 кг

  • Максимальна злітна маса: 589 670 кг

  • Двигун 6 х Pratt & Whitney PW4056 тягою 252,4 кН кожен

Як повідомляв OBOZREVATEL, аварійну посадку в гірській місцевості в Росії здійснив літак авіакомпанії "Фенікс", що вилетів для сільськогосподарських робіт. Також літак, що виконував рейс з Москви з пасажирами на борту, здійснив аварійну посадку в Астрахані.

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Тема
огляд техніки
Місце
Україна
Тег
літак
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Интересно он хоть раз поднимался в воздух? Малейший рассинхрон в действиях пилотов и получится два самолета)
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