США можуть відрізати Білорусь від поставок нафти: у Держдепі заговорили про санкції

США не виключають введення санкцій проти Білорусі у зв'язку з ситуацією з виборами. Можливо, мова йтме про припинення поставок нафти.

Але рішення з цього питання ще не ухвалено. Про це заявив держсекретар США Майк Помпео в інтерв'ю радіо "Радіо Свобода", яке опубліковано на сайті Держдепу.

Журналіст запитав: "У Євросоюзі говорять про санкції. Чи будете ви розглядати їх теж? Чи будете ви думати про припинення поставок нафти?"

"Я впевнений, що ми розглянемо всі ці речі, і важливо визначити критерії. Що, на нашу думку, ми можемо зробити не тільки в односторонньому порядку як США, але і в багатосторонньому форматі, щоб домогтися гарних результатів для білоруського народу – чи будуть це санкції або рішення про постачання продукції? Це все речі, які ще належить визначити", – заявив Помпео

На його думку, поки що рано ухвалювати рішення, необхідно дивитися, як все владнається в Білорусі найближчим часом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 серпня в уряді Німеччини заявили, що під час голосування в Білорусі не дотримувалися навіть мінімальні стандарти проведення демократичних виборів.

11 серпня в ЄС заявили, що вибори президента Білорусі не були вільними і справедливими, а щодо відповідальних за поліцейське насильство на протестах можуть ввести санкції.